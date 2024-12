LANÇAMENTO DE MEU LIVRO NA CASA DA MEMÓRIA: 12/12/24

Na próxima quinta-feira, das 15 às 19h00, neste Departamento de Educação Municipal acontecerá o lançamento do livro: “Histórias e Memórias do Velho Jaguary”. Eu, autor, nasci na Fazenda Florianópolis do Cel. Amâncio Bueno, fundador da cidade. Meu avô, o marchante, Capitão José Pires Júnior, arrematou-a, com seu sócio, João Pedro de Figueiredo, em leilão, em praça pública de Mogi Mirim, após a venda de grande boiada, às vésperas do Natal de 1915. Tal ambiente familiar pleno de histórias e memórias alimentou toda minha infância. As memórias da família brasileira antiga de tropeiros bandeirantes que acompanharam os alicerces locais podem ter contribuído com o imaginário infantil.

Por outro lado, a origem materna de humildes e laboriosos imigrantes italianos “Bodini/Ferrari” com narrações das condições de vida e trabalho na fazenda de café e montagem de comércio na Vila, testemunhando os seus primórdios puderam também ter colaborado para o prazer de reconstituição deste Passado. Ele representa as referências do lugar e de seu povo, sagrada identidade. Uma cidade sem passado, não tem presente, nem futuro. Segundo Dr. Alceu Amoroso Lima, “o passado não é aquilo que passou, mas o que fica do que passou”. Eu, autor, convido os cidadãos que se interessarem pelo assunto a escolherem um horário e virem retirar, pessoalmente, o seu exemplar.

A obra narra, portanto, as memórias do coordenador desta instituição pública acompanhando com alguma pesquisa sobre a história de Jaguariúna. O autor lembra-se das histórias que ouviu também de velhas famílias pioneiras construindo a paisagem cultural da cidade. Juntaram-se a estas lembranças e buscas o trabalho diário na coordenação da Casa da Memória Padre Gomes de Jaguariúna, na recolha diária de documentos referentes à cidade desde 2007,ano de sua constituição. A coleção das notícias publicadas pelo periódico semanal “A Comarca” de Mogi Mirim, município a que pertencíamos foi fonte de pesquisa. Desde a fundação do jornal, a partir de 1901, sempre teve um correspondente que enviava frequentemente as notícias do Distrito de Paz de Jaguary para publicação.

Tais artigos fotografados fazem parte do acervo histórico desta Instituição Municipal de Memória. As pesquisas contêm a data do envio e/ou da publicação. As edições do citado jornal que completou seu centenário e que ainda brindam o registro da história de Mogi Mirim encontram-se encadernadas na Biblioteca Municipal e no Centro Histórico Joaquim Firmino de Araújo Cunha de Mogi Mirim, cidade dos meados do século XVIII. Lamentavelmente não foi possível ter pesquisado a Gazeta Mogimiriana do século XIX, pois, infelizmente, tal documento histórico não foi disponibilizado, porque necessita de restauro. Houve consulta maior em duas fontes bibliográficas:

1º)- Vila Bueno ensaios para a História. Autoras: Fabiana Bruno, Maria Abigail Nogueira Moraes Ziggiatti e Marta Eugênia Fontenele Pimenta; publicação pelo Centro de Memória da UNICAMP/2007. 2º)- Jaguariúna no curso da História. Coordenação e Textos de Suzana Barreto Ribeiro. Publicação da Secretaria de Educação de Jaguariúna/2008. Consultas nos documentos encadernados que constituem também o acervo histórico de nossa Reserva Técnica. Procedeu-se à pesquisa e levantamento de centenas de coleções e de milhares de fotografias que foram selecionadas para ilustrar os textos.

O objetivo do autor é acrescentar novos dados às memórias e marcar histórias pesquisadas e publicadas de Jaguariúna, despertando no leitor o interesse pelo conhecimento dessa sua paisagem cultural, revelando a importância de seu resgate, restauro, preservação, divulgação. Dr. Massarani, ex-presidente do Instituto de Recuperação do Patrimônio Histórico de São Paulo sempre afirmou e nos ensinou que a preservação do Patrimônio Cultural Material e Imaterial é responsabilidade de todos. É dever constitucional. Lutemos para que a História seja conhecida, respeitada e mantida! Venham buscar seu livro. Leiam-no! Depois, tragam sua apreciação.

Tomaz de Aquino Pires