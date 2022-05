Moradores do bairro São Judas recebem atenção do presidente da Câmara de Amparo

O presidente da Câmara Municipal de Amparo, vereador Carlos Cazotti (MDB), atendendo a pedidos de moradores do bairro São Judas, esteve na tarde do dia 13, sexta-feira, visitando alguns pontos no local.

O vereador foi acompanhado pelo morador João Antônio Vieira, que apontou as principais necessidades do bairro e que serão formalizadas por meio de indicações e requerimentos dos vereadores. “A principal solicitação é limpeza e capinação, mas tem também pedido de melhoria no trânsito”, explicou o presidente Cazotti.

Ele destaca, entre os pedidos: limpeza e retirada de entulho no córrego da Biquinha; limpeza da Fonte Santa Rita de Cássia e na área verde, ao fundo dela; capinação das ruas Frei Serafim e Prof. João Barbosa; instalação de guarda-corpo próximo à rua do Triunfo e também a instalação de redutor de velocidade na rua Nelson de Souza Andrade.