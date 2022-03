Moradores reclamam de ponte interditada com risco de queda

Estrutura no Jardim Nossa Senhora de Lourdes está bloqueada para veículos desde o fim de janeiro após as chuvas. Prefeitura diz que inicia manutenção no local na próxima segunda-feira (7).

Moradores do Jardim Nossa Senhora de Lourdes, em Campinas (SP), relataram à EPTV, afiliada da TV Globo, os transtornos enfrentados por eles por conta de uma ponte interditada no bairro. A passagem de veículos no local está totalmente bloqueada com entulhos desde o fim de janeiro deste ano após as chuvas fazerem o Rio Capivari transbordar, e a prefeitura constatar risco de queda da estrutura.