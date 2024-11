Morre aos 86 anos o cantor Agnaldo Rayol, ícone da música romântica brasileira

Da Redação

Na madrugada desta segunda-feira, 4 de novembro, o cantor Agnaldo Rayol, um dos maiores ícones da música romântica brasileira, faleceu aos 86 anos em sua residência no bairro de Santana, zona norte de São Paulo.

Conhecido por sua voz marcante e interpretações emocionantes, Rayol conquistou o público ao longo de décadas com sucessos como Ave Maria e Fascinação. Com uma carreira que atravessou gerações, ele iniciou sua trajetória artística ainda na adolescência, tornando-se um dos maiores nomes da música e da televisão no Brasil. Além de cantor, Agnaldo foi também ator e apresentador.

Foto Redes Sociais