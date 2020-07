Mostra Tropé de Circo, Bonecos e Teatro de Rua terá sua primeira edição online

A Cia Talagadá – Teatro de Formas Animadas e Talagadá Produções Artísticas anunciaram a realização de uma edição virtual da Mostra Tropé de Circo, Bonecos e Teatro de Rua. O evento, que já estava previsto para acontecer em seu formato físico, precisou ser readequado em razão das restrições impostas pela pandemia de coronavírus.

Ao todo, serão 21 dias de festival entre outubro e novembro, aberto à participação de grupos de todo o país. O edital de chamamento deverá ser divulgado nos próximos dias. A proposta da produção do festival online foi aprovada pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, uma vez que o evento ocorre com apoio do ProAC (Programa de Ação Cultural).

“Diante de algumas referências bem-sucedidas realizadas por outras produtoras e coletivos, resolvemos também adaptar a Mostra Tropé para um formato virtual, exibindo filmagens de espetáculos e videoconferências em atividades formativas”, explica o ator Valner Cintra, que integra a Cia Talagadá ao lado dos também atores Danilo Lopes e João Bozzi.

De acordo com o grupo, a estratégia de realizar o evento em formato digital foi a melhor alternativa encontrada diante do cenário de contingenciamento da pandemia. “Estamos muito contentes por desenvolver o Tropé nesse formato online. Acreditamos que é a melhor maneira neste momento para não deixar de realizar o evento. Vamos usar a tecnologia a nosso favor para continuar fomentando a arte e a cultura e continuando a criar estes espaços de troca e aprendizado em meio a toda essa situação da pandemia”, acrescenta Danilo Lopes.

A Mostra Tropé teve sua primeira edição em 2009, já com a proposta de envolver as linguagens de teatro de rua, bonecos e circos e com o objetivo de promover a ocupação de locais públicos com a cultura e a arte, contribuindo com o acesso da população às produções artísticas, fomentando a formação de público e incentivando o desenvolvimento do senso crítico.

Para converter o formato físico do evento para a modalidade virtual, a organização fez readequações no projeto para reverter os recursos, antes destinados principalmente às operações logísticas, ao pagamento de cachês a um número maior de grupos que, em razão de todo o contexto da pandemia, se encontram em situação de vulnerabilidade econômica. “Tivemos que modificar algumas ações e até acrescentar outras para que o Tropé continue com o mesmo objetivo. Acreditamos que esse formato não é o ideal, mas o único caminho nesse momento que estamos enfrentando”, destaca João Bozzi.

CRONOGRAMA

A edição 2020 da Mostra Tropé – Circo, Bonecos e Teatro de Rua terá suas atividades concentradas entre os dias 16 de outubro e 1 de novembro. O cronograma prevê um festival com nove cenas curtas, três oficinas e a Mostra Tropé Oficial, com 14 espetáculos. Também estão previstas rodas de conversa e debates, tudo online.

Ao final de cada apresentação será realizada uma live com os participantes dos grupos, debatedores e comissão organizadora sobre o espetáculo apresentado e o processo de criação, com respostas a perguntas do público enviadas via chat. Todas as transmissões acontecerão pelo canal oficial da Cia Talagadá no Youtube.

As atividades também poderão ser acompanhadas em todas as redes sociais da companhia teatral e na página oficial do evento no Facebook – www.facebook.com/mostratrope. As informações gerais do edital, como prazo de inscrições, premiações e outros detalhes serão divulgadas em breve.