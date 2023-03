MOTORISTA FICA PRESO NAS FERRAGENS APÓS COLISÃO ENTRE CAMINHÕES NA ESTRADA DUAS MARIAS EM JAGUARIÚNA

Reportagem: Susi Baião

Foto: Bombeiro de Jaguariúna

Um motorista ficou preso às ferragens, após o caminhão em que dirigia bater contra a traseira de outro caminhão,na tarde de quinta- feira (23), na Estrada Municipal Alberto Macedo Júnior (JGR354), conhecida como Estrada Duas Marias, em Jaguariúna.

A vítima teve ferimentos leves, foi socorrido pela ambulância consciente, com escoriações pelo corpo e encaminhada ao pronto socorro da cidade.

De acordo com informações policiais, um caminhão Mercedez estava parado por motivo de falha mecânica, quando o condutor do outro caminhão também Mercedez, não conseguiu parar e acabou colidindo .

Com o impacto, o motorista do caminhão ficou preso nas ferragens.

A Polícia Militar atendeu a ocorrência e acionou o Corpo de Bombeiros de Jaguariúna para retirar o homem das ferragens.