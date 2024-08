Motorista por aplicativo é baleado durante fuga de assalto em Artur Nogueira

Um homem de 53 anos foi baleado na noite desta segunda-feira (19) durante um assalto em Artur Nogueira (SP). A vítima, que trabalha como motorista por aplicativo, chegou a pular do carro em movimento na tentativa de escapar dos criminosos.

Segundo informações da Polícia Militar, o crime ocorreu nas proximidades do Parque das Flores, entre Artur Nogueira e Engenheiro Coelho. O motorista foi abordado na Rodovia Zeferino Vaz após aceitar um chamado para uma corrida. No local, a vítima foi rendida, os criminosos anunciaram o roubo e, além do veículo, também levaram o motorista.

Desesperado para fugir, o motorista pulou do carro enquanto ele ainda estava em movimento. Um dos criminosos atirou nas costas da vítima. Após ser baleado, o homem pediu ajuda a populares e foi encaminhado ao pronto-socorro municipal.

O estado de saúde da vítima é estável, segundo as autoridades médicas. O veículo roubado ainda não havia sido localizado até o início da tarde desta terça-feira (20). O caso foi registrado como tentativa de latrocínio e será investigado pela Polícia Civil de Artur Nogueira.

Fonte: G1