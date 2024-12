Mulher é Esfaqueada por Ex-companheiro Após Atropelamento em Jaguariúna

Uma mulher foi vítima de tentativa de feminicídio na manhã desta quinta-feira (19), no centro de Jaguariúna (SP). O crime foi cometido pelo ex-companheiro da vítima, que a atacou com uma faca após atropelá-la com um carro preto.

De acordo com informações preliminares, o suspeito não aceitava o término do relacionamento. Testemunhas relataram que ele primeiro atropelou a vítima e, em seguida, desceu do veículo para desferir golpes de faca na boca, pescoço e abdômen da mulher.

A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhada ao Hospital Municipal Walter Ferrari. Segundo boletim médico, ela passou por cirurgia e está em estado estável, sem necessidade de internação na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

O homem fugiu do local, mas foi localizado pela Polícia Militar em Corumbataí (SP), dirigindo o mesmo carro preto utilizado no crime. Ele foi detido e será apresentado na delegacia de Jaguariúna para prestar depoimento.

O caso está sendo investigado como tentativa de feminicídio pela Polícia Civil, que reforça a gravidade de episódios de violência motivados pelo inconformismo com o fim de relacionamentos.

Fonte G1