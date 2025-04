Jaguariúna Promove Caminhada pela Conscientização do Autismo neste Sábado

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio das secretarias de Educação e de Saúde, promove neste sábado, dia 5 de abril, a Caminhada do Dia Mundial de Conscientização do Autismo. O evento tem como objetivo reforçar a importância da inclusão e da disseminação de informações sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA).

A concentração dos participantes está marcada para as 7h no Boulevard do Centro Cultural, com a saída prevista para as 8h.

Os participantes podem comparecer vestindo camisetas azuis, cor que simboliza a conscientização do autismo. O evento integra as ações do Abril Azul, campanha internacional que reforça a importância do diagnóstico precoce e do suporte adequado para pessoas no espectro autista.