GCM de Santo Antônio de Posse Prende Homem por Tráfico de Drogas no Bairro São Judas Tadeu

Na manhã desta quinta-feira (03), a Guarda Civil Municipal de Santo Antônio de Posse realizou uma operação que resultou na prisão de um homem por tráfico de drogas no bairro São Judas Tadeu. A ocorrência foi registrada por volta das 10h30.

Durante patrulhamento preventivo, a equipe Bravo da GCM identificou um ponto já conhecido pelo comércio de entorpecentes. No local, os agentes flagraram um indivíduo, comprando drogas de L., que ao notar a presença policial tentou fugir pelos fundos do imóvel. No momento da abordagem, o suspeito carregava uma sacola e.

Após a abordagem, os suspeitos foram levados ao Pronto-Socorro local para exame de corpo de delito e, posteriormente, encaminhados à Delegacia de Polícia. O delegado responsável decretou a prisão de L., que permanecerá à disposição da Justiça até a audiência de custódia.

Apreensão de Entorpecentes:

Crack: 36 pedras (13g)

Dry: 4 porções (9g)

Maconha: 27 porções (11g)

K2: 5 porções (7g)

Ice: 2 porções (6g)

Cocaína: 99 porções (91g)

Dinheiro apreendido: R$ 169,00

A GCM reforça a importância da colaboração da população no combate ao tráfico de drogas e incentiva denúncias anônimas para garantir a segurança da comunidade.