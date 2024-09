Mulher é morta a tiros enquanto caminhava em Cosmópolis

Na tarde desta quinta-feira (26), uma mulher foi assassinada a tiros na Rua Zico Félix, no bairro Beto Spana, em Cosmópolis. De acordo com as primeiras informações, o crime ocorreu quando a vítima caminhava pela via e foi surpreendida por um indivíduo em uma motocicleta, que efetuou os disparos.

A Guarda Municipal foi acionada e, com o apoio da Polícia Militar, iniciou as investigações no local. A motivação do crime ainda está sendo apurada pelas autoridades. Mais detalhes serão divulgados conforme o avanço da investigação.