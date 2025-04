MUNICIPAL DE FUTEBOL SÊNIOR TEM RODADA DECISIVA DOMINGO NO AZULÃO

Dois jogos encerram neste domingo, dia 6, no Campo do Azulão, a 1ª fase do Campeonato Municipal de Futebol Sênior 2025: Roseira Master x Amigos dos Amigos Guedes, às 08hs e SE Roseira x Máfia, às 10hs.

Pelo regulamento, os quatro primeiros avançam para a semifinal e nesta fase, 1º colocado x 4ºcolocado e 2º colocado x 3º colocado com vantagem do empate para o 1º e 2º colocados.

A competição é uma realização da Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer da Prefeitura de Jaguariúna.

Classificação

1º – Roseira Master…………………….7 PG

2º – Enfra FC …………………………….5 PG

3º – SE Roseira………………………….5 PG

4º – Máfia…………………………………..4 PG

5º – Amigos dos Amigos Guedes…..0 PG

Foto: Diego Monarin