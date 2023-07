Município recebe homenagem do SESI pela participação em projeto educacional

Na última terça-feira, 11, a secretária de Educação Regina de Santana Lago Gracini representou o prefeito Toninho Bellini em um evento promovido pelo Sesi para celebrar a realização do projeto Sesi Para Todos junto aos municípios paulistas por meio do Programa Emergencial de Educação Pós-Pandemia Recompondo Saberes. “Foi uma parceria de extrema importância para nosso município porque nossas crianças vinham do período crítico da pandemia e era necessário esse reforço”, destacou o prefeito.

A parceria público-privada foi desenvolvida em decorrência dos impactos nas aprendizagens resultante do ensino remoto na pandemia, principalmente para disciplinas de Português e Matemática, e foi voltada para a formação dos professores das redes de ensino municipais. “Nós agradecemos e parabenizamos a todos os nossos profissionais envolvidos nesse trabalho. Foi a atuação de cada um deles que garantiu os bons resultados em nossa cidade”, destacou a secretária Regina Gracini.

No evento realizado edifício-sede da Fiesp, na Avenida Paulista, o Sesi apresentou os resultados gerais do Recompondo Saberes. No Fundamental I (1º ao 5º ano), em Língua Portuguesa, os estudantes dominavam 62,2% do conteúdo da série quando começaram no programa e terminaram com 71,9%. Em Matemática, passaram de 34,8% para 39,8%. Isso significa que eles evoluíram na escrita ao formar palavras e frases e utilizar a ortografia de forma apropriada, no domínio das quatro operações matemática e soluções de problemas, no nível de conhecimento esperado para as séries cursadas