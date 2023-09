Museu Histórico abriga exposição sobre a história antiga de Itapira

O Museu Histórico e Pedagógico de Itapira abriga na próxima semana a exposição “Entre a Pedra e o Peixe” que através de diferentes peças e artefatos conta um pouco da história antiga da cidade. A curadoria é de Roberta Andreotti Machado Olimpio e o suporte histórico é da Druida Caipira, que tem como historiador João Marquezini.

A visitação é gratuita e ocorre de 18 a 24 de setembro e compõe a programação da 17ª Primavera dos Museus promovida pelo Ibram (Instituto Brasileiro de Museus), que nesse ano tem como tema geral “Memórias e Democracia: pessoas LGBT+, indígenas e quilombolas”.

A principal proposta da curadoria é lembrar os visitantes que as ferramentas como martelos, machadinhas de pedra polida, cestarias vegetais e cerâmicas dos mais variados tipos foram utilizados na rotina dos nossos ancestrais, além de enfatizar as continuidades na rotina da vida humana nos últimos 30.000 anos em Itapira. “Se por um lado somos famílias descendentes de italianos, de outros somos também bantus e guarani, entre outras famílias, originárias de todos os cantos do mundo”, descreve o release oficial da exposição. “O auge da exposição será a apresentação pública de um achado inédito em nossa cidade que já está em processo de doação para o povo de Itapira por meio de seu Museu Histórico e Pedagógico”, anunciam os organizadores.

A abertura acontece na segunda-feira, 18, às 19h00, com uma visita guiada seguida de roda de conversa sobre os desafios, as conquistas e a aprendizagem resultantes da organização da exposição. De terça, 19, a sexta-feira, 22, serão realizadas as visitas guiadas com a curadora Roberta nos horários pré-definidos: 08h30, 09h10, 10h00, 10h40, 13h30, 14h10, 15h00 e 15h40.

Na sexta-feira, 22, às 19h00, haverá a apresentação cultural de “Memórias, cantos e danças Kariri-Xocó” da Comitiva Wyanã Uia-Thê. A atividade é aberta a todos os interessados.

No domingo, dia 24, também haverá visita guiada com o historiador João Marquezini às 08h30, 09h10 e 10h00. Às 10h40 acontece o encerramento da exposição com roda

de conversas com o historiador sobre a História Antiga de Itapira e suas devidas relações com a história do Brasil e do Mundo.

O Museu Histórico e Pedagógico de Itapira está situado no interior do Parque Juca Mulato e abre para visitação de terça a sexta das 8h00 às 11h30 e das 13h00 às 17h20 e aos domingos das 9h00 às 12h00. A entrada é gratuita. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (19) 3863.0835.

SERVIÇO

Exposição: “Entre a Pedra e o Peixe”

Data: de 18 a 24 de setembro de 2023

Local: Museu Histórico e Pedagógico de Itapira

Entrada Franca