Música e stand-ups são os destaques dessa semana no Teatro Oficina do Estudante

Na programação musical têm “Pink Floyd Experience In Concert” e “Amazing Tenors in concert” no sábado e no domingo. Quem garante o humor são os comediantes Bruna Louise, Renato Albani e Cleber Rosa. Para as crianças terá apresentação do clássico “A Bela e a Fera, o espetáculo musical”. Os ingressos podem ser adquiridos nas bilheterias do Teatro e no site www.ingressodigital.com.br

A programação no Teatro Oficina do Estudante Iguatemi Campinas começa na quinta-feira (18), com mais uma apresentação do stand-up “Novo Show”, da comediante Bruna Louise, às 21h. Neste espetáculo, ela segue focando no empoderamento feminino e no combate aos preconceitos, julgamentos e escolhas que tentam fazer por ela. Os ingressos custam R$ 40,00 (meia-entrada) e R$ 80,00 (inteira) e estão à nas bilheterias do Teatro, que fica no terceiro piso do Shopping Iguatemi Campinas (Av. Iguatemi, 777, Vila Brandina) e, no site www.ingressodigital.com. Informações pelo telefone (19) 3294-3166.

A humorista é um dos principais destaques da comédia stand-up no Brasil. Suas piadas audaciosas com fortes doses de acidez fizeram com que conquistasse milhares de seguidores em suas redes sociais. Em um mercado dominado pelos homes, Bruna construiu seu próprio espaço. “Chegou a vez da mulher também falar o que pensa e com muito humor, por que não? Eu trago minha perspectiva sobre o mundo, tiro sarro dos meus próprios problemas e acho que essa é uma maneira de quebrar alguns comportamentos dentro da comédia e, talvez, normalizar alguns tabus por aí.”, afirma a comediante. O espetáculo tem duração de 75 minutos e a classificação etária é de 16 anos

“Me tornei quem eu mais temia”, com o humorista Renato Albani, é a atração da sexta-feira (19), às 21h. No show, o comediante fala sobre acontecimentos de sua vida por meio de pensamentos distorcidos e divertidos, como a sua indignação com a diferença entre os preços dos produtos populares e daqueles de alto padrão. Ele também aborda situações inusitadas sobre uma cirurgia e discorre sobre absurdos caóticos em um Réveillon insano. O show tem duração de 75 minutos. A classificação etária é de 16 anos. Os ingressos custam R$ 40,00 (meia-entrada) e R$ 80,00 (inteira).

Capixaba, 34 anos, radicado em São Paulo, Renato Albani é Engenheiro Eletricista de formação e, sem saber, já começou a fazer comédia na escola quando seus professores permitiam que, nos 5 minutos finais de suas aulas, ele fizesse imitações e contasse piadas. Profissionalizou-se em 2010, quando passou a integrar o grupo Comedia 027, em Vitória, no Espírito Santo, e a se destacar no cenário capixaba como grande revelação do humor do estado.

Já no sábado (20), o humorista Cleber Rosa apresentará o show “Peidâno na farofa”, às 19h. Em pouco mais de uma hora, o mineiro de Pouso Alegre aborda situações comuns da vida de um homem simples e conta causos do seu personagem mais querido e popular, Chico da Tiana, além de apresentar o quadro “Reclamação do Dia”. Cleber cria seus textos baseados nas referências locais das cidades nas quais ele se apresenta, tornando os espetáculos mais espontâneos e interativos. Seu canal na internet conta com mais de 1 bilhão de visualizações e com 4 milhões de seguidores. A classificação etária é livre, com ingressos nos valores de R$ 30,00 (meia-entrada) e R$ 60,00 (inteiro).

shows

No sábado (20) tem “Pink Floyd Experience In Concert”, às 22h30. O show traz sucessos em seu repertório como “Mother”, “Wish You Were Here”, “Time”, “Another Brick In The Wall”, entre outros, propiciando ao público uma viagem no tempo pelas fases e músicas mais importantes desta grande banda. O espetáculo tem muitos efeitos visuais, projeções em Mapping 3D (quando o vídeo é mapeado em uma superfície), além de um cenário temático, com sincronia incrível entre música e iluminação. Os ingressos custam R$ 75,00 (meia-entrada) e R$ 150,00 (inteira).

Tem programação musical também no domingo (21), às 19h, com o grupo Amazing Tenors, que apresneta o show “Amazing Ternos, Sings Bocelli”. No espetáculo, três jovens e já renomados tenores interpretam as músicas que marcaram a carreira de um dos maiores e mais populares cantores do gênero. No repertório estão sucessos da música italiana como “Canto della Terra”, “Granada” e “Cinema Paradiso”, entre outras, que se aliam aos clássicos de Bocelli, como “Vivo Per Lei”, “Com Te Partirò”, além dos famosos boleros, tangos e temas de filmes também eternizados pela doce e potente voz de tenor. Os ingressos custam R$ 100,00 (meia-entrada) e R$ 200,00 (inteira).

Infantil

Um dos maiores clássicos de animação do cinema, “A Bela e a Fera, o espetáculo musical” estará em cartaz no sábado (20) e no domingo (21), às 15h. Com músicos de orquestra ao vivo, o show conta a história de amor entre uma linda jovem e um príncipe que foi enfeitiçado e transformado em Fera. Sua bondade a faz enxergar o lado humano da Fera, por quem se apaixona perdidamente, quebrando o feitiço. Os ingressos custam R$ 65,00 (meia-entrada) e R$ 130,00 (inteira).