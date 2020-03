Na quarentena, Museu da Imagem e do Som oferece opções culturais gratuitas pela internet

Com a suspensão temporária das sessões gratuitas de cinema e das oficinas audiovisuais do Pontos MIS em todas as cidades participantes do programa, o Museu da Imagem e do Som – instituição vinculada à Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo – passou a disponibilizar conteúdo digital em todas as suas plataformas por meio da campanha “MIS em Casa”. A ação é realizada em conjunto com o “Cultura em casa”, desenvolvido pela pasta em função da determinação do Centro de Contingência do Covid-19 de que os equipamentos culturais do Governo do Estado de São Paulo tenham o funcionamento interrompido por até 30 dias.

Além de filmes, por meio do site do MIS e das redes sociais do Museu, como Facebook, Instagram, Youtube e Twitter, podem ser conferidas exposições e palestras. Também ficarão disponíveis gratuitamente cursos online.

A programação desta semana conta, por exemplo, com uma conversa com o cantor Nando Reis, realizada dentro do programa “Notas Contemporâneas”, e um bate-papo sobre a vida e obra da escritora Hilda Hilst.

“São excelentes opções para todos os gostos para que todos tenham um período de isolamento social com muito entretenimento e conhecimento”, comentou a diretora municipal de Turismo e Cultura, Alessandra Caratti.

Serviço “MIS em Casa”

Site: www.mis-sp.org.br

Redes Sociais:

Facebook.com/museudaimagemedosom

Twitter – @mis_sp

Instagram – @mis_sp

YouTube/missaopaulo