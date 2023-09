Natação paulinense conquista 18 medalhas em Valinhos

A equipe de Natação da Prefeitura conquistou 18 medalhas na 6ª etapa do Circuito ARN 2023 realizada no último domingo, 17, em Valinhos.

Sob a coordenação das professoras Carla e Juliana, Paulínia participou com 19 atletas das categorias Pré-Mirim a Juvenil II e conquistou 10 medalhas de ouro, 5 de prata e 3 de bronze.

Até o momento, a equipe paulinense ocupa a terceira colocação geral com 1804 pontos. No total, 325 atletas caíram na água, representado 16 equipes de 12 cidades.

Em outubro, acontecerá mais uma etapa do Circuito ARN em local ainda não definido. Já a grande final está marcada para o dia 10 de dezembro, no Complexo Aquático do Ginásio de Esportes Vicente Amatte do Centro.