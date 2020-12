NATAL NO CEAFLOR – Mercado atacadista de flores, plantas, acessórios e decoração dedica três dias da semana ao consumidor final

Importante entreposto do Circuito das Flores que abastece gardens centers, redes de supermercados e floriculturas de todo do Brasil, o CEAFLOR passa a dedicar três datas semanais para atendimento direto do consumidor final. A partir de 3 de dezembro, a venda de flores de corte, flores envasadas, plantas ornamentais, acessórios e itens de decoração, em especial de temática natalina, vai se dar com exclusividade a esse público, às quintas e sextas, das 7h às 16h, e aos sábados, das 8h às 13h, com total segurança sanitária.

Apesar da sua forte atuação atacadista, o CEAFLOR optou por dar ao varejo, em especial ao consumidor final que vive na Região Metropolitana de Campinas, acesso à enorme variedade de produtos oferecidos. A novidade é ideal para quem quer ornamentar a casa para as Festas de Final de Ano, enfeitar varandas e decorar áreas de lazer, quintais e jardins.

Além dos consagrados produtos para Natal, caso das poinsetias, dos antúrios e demais flores vermelhas, bem como das tuias holandesas e pinheiros, a diversidade de itens oferecidos pelas 350 empresas instaladas no grande entreposto traz opções diversas em outros símbolos natalinos, como árvore artificial enfeitada de bolas, laços e pisca-pisca, guirlanda, presépio, bonecos de neve, Papai Noel de tamanhos variados, pinho, velas, flores desidratadas e uma grande diversidade de embalagens para presentes e objetos de decoração, como vasos, cachepôs e arranjos de mesa.

Uma grande vantagem é que tudo está reunido no mesmo espaço físico, o que facilita a compra, ao mesmo tempo em que estimula a criatividade dos visitantes, com o conforto da pronta entrega. Outra vantagem é que o cliente negocia diretamente com quem produz, sem intermediação, fato que garante o melhor preço.

“O público consumidor final é muito bem-vindo ao CEAFLOR”, afirma o presidente Antonio Carlos Rodrigues. Ele explica que a administração do mercado decidiu abrir três dias por semana para venda no varejo a fim de que todas as pessoas físicas que gostam de decorar a casa para o Natal e Réveillon, que apreciam cultivar diferentes espécies de flores e plantas ou criar projetos de paisagismo e jardinagem em quintais e varandas tenham a oportunidade de visitar este grande mercado e conhecer a infraestrutura oferecida.

Para dar total segurança sanitária aos visitantes, o CEAFLOR adotou um rigoroso protocolo de cuidados, o qual inclui aferição da temperatura dos visitantes e o uso obrigatório de máscaras. Álcool em gel para assepsia das mãos está disponível em diversos pontos do mercado que ocupa 44 mil metros quadrados de área coberta.

Expansão

Aberto há pouco mais de um ano, o CEAFLOR já iniciou seu primeiro plano de expansão, que prevê ampliar a capacidade física em cerca de 50%. Instalado em Jaguariúna, na rodovia Prefeito Aziz Lian, via que dá acesso a Holambra a partir da Campinas-Mogi-Mirim (SP 340), o mercado reúne hoje 350 empresas que ocupam os atuais 676 pontos de venda separados por áreas de atuação entre acessórios para floricultura, jardinagem e decoração, comércio de flores de corte, de flores em vasos e plantas ornamentais para paisagismo.

O mix de acessórios para floricultura, jardinagem e decoração e de produtos para paisagismo do CEAFLOR tornou-se um dos mais completos do mercado nacional. No paisagismo, em especial, a presença de produtores de regiões diversas do Brasil garante a oferta de árvores exóticas, frutíferas e nativas para reflorestamento, capins ornamentais, folhagens para ambientes internos e externos, cercas vivas, gramas, hortaliças, plantas aromáticas e temperos diversos, palmeiras, espécies para jardins verticais, trepadeiras, tuias, pinheiros e muito mais.

Serviço

O que: CEAFLOR abre para vendas ao varejo

Quando: a partir de 3/12, às quintas e sextas, das 7h às16h, e aos sábados, das 8h às 13h

Onde: CEAFLOR – Rodovia Prefeito Aziz Lian (SP 107), km 29,3 – Borda da Mata, Jaguariúna – SP.