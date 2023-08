Neste domingo (27/08) acontece a 11ª edição do “Movimento Você e a Paz” em Amparo

Evento conta com a tradicional caminhada, ato ecumênico, apresentação de corais e participação especial do maestro João Carlos Martins, Orquestra Bachiana Filarmônica Sesi SP e Karen Stephanie

Mais uma vez, Amparo se prepara para receber um dos eventos com sucesso de público na região: o Movimento Você e a Paz, que tem como principal objetivo o de estimular a renovação dos pensamentos e mudanças de atitudes, com base na crença de que um mundo melhor e mais pacífico se constrói por meio das pessoas e do bem que elas praticam. Nas últimas dez edições foram mobilizadas mais de 100 mil pessoas e, neste ano, ela acontece no dia 27 de agosto com a participação especial do renomado pianista e maestro, João Carlos Martins, conhecido mundialmente por suas obras e trajetória musical.

“Nos envolvemos na realização do Movimento Você e a Paz em Amparo há mais de 10 anos, desde que o munícipio carinhosamente o acolheu, mantendo o nosso compromisso de fortalecer uma cultura de paz, por meio de reflexões e ações que possam gerar uma transformação positiva na sociedade. Essas iniciativas são possíveis de serem realizadas graças ao trabalho dos voluntários de nossa empresa, que se engajam na causa e não medem esforços para que esse encontro seja agradável e cumpra o seu propósito”, explica Mariana Nunes, membro da comissão organizadora.

O evento inicia às 9h, na praça Pádua Salles, com a tradicional Caminhada pela Paz, que tem recebido anualmente a adesão de milhares de participantes de toda região do Circuito das Águas. As inscrições já foram encerradas, mas quem tiver interesse poderá participar, apenas não receberá o kit com a camiseta. A organização do evento sugere que os interessados que não realizaram a inscrição estejam vestidos de branco.

Nesta edição, além da emocionante participação do Coral do Serviço Espírita de Proteção à Infância (SEPI), serão apresentados também o Coral Vozes da Ypê, composto por colaboradores da empresa, e o Coral Diocesano Nossa Senhora do Amparo, idealizado e formado há 11 anos pelo padre Anderson Frezzato, da Paróquia Nossa Senhora do Amparo.

Um dos grandes momentos da programação acontecerá às 18h, com mensagens de paz transmitidas pelos líderes religiosos Divaldo Pereira Franco, médium e orador espírita, fundador do Movimento e da Mansão Caminho, em Salvador/BA; Dom Luiz Gonzaga Fechio, nomeado pelo Papa Francisco como terceiro Bispo Diocesano de Amparo; Padre Manoel Olavo Amarante, da Paróquia Santa Ana, Itaquera (SP) e Pastor Elson Batista da Silva, da Assembleia de Deus, Ministério do Belém de Amparo/SP.

E para abrilhantar o encerramento desta edição, foram convidados o Maestro João Carlos Martins e a Orquestra Bachiana Filarmônica Sesi SP com participação de Karen Stephanie.

Idealizado pelo conferencista Divaldo Pereira Franco, essa edição do Movimento Você e a Paz é uma realização do PROAC e da BW Incentiva, com patrocínio da Ypê. O evento tem também o apoio institucional da Prefeitura Municipal de Amparo

Serviço

Movimento Você e a Paz 2023

Data: 27/08/2023

Horário: a partir das 9 horas

Local: Praça Pádua Salles – Amparo (SP)

*Inscrições para Caminhada pela Paz: As inscrições já foram encerradas, mas quem tiver interesse poderá participar, apenas não receberá o kit com a camiseta. A organização do evento sugere que os interessados que não realizaram a inscrição estejam vestidos de branco.