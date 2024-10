No Dia das Crianças, “A Princesa Dara e o Sapo Que Fala” estreia nova temporada no Teatro Castro Mendes. A apresentação é gratuita!

O espetáculo infantil estreia a nova turnê no Teatro Castro Mendes, no dia das crianças, 12 outubro, às 18h e com apresentação gratuita!! A peça contará ainda com interpretação em libras. “A Princesa Dara e o Sapo Que fala” traz uma história totalmente nova sobre uma princesa e um sapo falante, desta vez ambientada em um reino africano, liderado e construído por mulheres.

A peça traz o foco ao protagonismo feminino, negro e africano, tendo também o objetivo de incentivar o público infantil a buscar mais representatividades de realeza, além de abordar temas que envolvem ecologia, história, cultura popular, autoconhecimento e o poder de se reinventar. A produção pertence à Cia de Teatro Kokelinha, formada por artistas e arte-educadores de Campinas.

O espetáculo estreou em 2019 e ganhou diversas premiações ao longo dos anos. Durante a pandemia por exemplo, ele foi premiado no projeto “Ações de Redes”, da prefeitura de Campinas, o que possibilitou uma temporada on-line de apresentações. Em 2021, os bastidores do espetáculo deram origem a um documentário produzido pelo cineasta Wesley Bastos e que está disponível no canal da Cia Kokelinha no Youtube.

Em 2023, o espetáculo foi contemplado pelo PROAC, e ganhou a chance de realizar apresentações gratuitas por cidades do estado de São Paulo. Em 2024, o espetáculo foi tema de uma reportagem especial do programa “Mais Caminhos”, da EPTV Campinas. Esse episódio, que conta a história da Cia Kokelinha e do espetáculo, encontra-se disponível para assistir na Globoplay.

Agora, a peça inicia sua nova temporada de apresentações em Campinas, dessa vez premiada com recursos da Lei Paulo Gustavo. Entre outubro e dezembro, o espetáculo será apresentado também em outros locais de Campinas, que serão anunciados no instagram da Cia Kokelinha @ciakokelinha.

SINOPSE:

Líder e rainha do reino africano de Kadondo, a bondosa Nandi Ka, está preparando a festa de 15 anos de sua filha, a princesa Dara. Ao contrário da sua mãe, Dara não se interessa pelo seu reino, nem pela história de seu povo, e acredita ser a pessoa mais ilustre do mundo.

A princesa só não esperava que um sapo, mais artista que anfíbio, pudesse roubar a atenção de todos bem no dia do seu aniversário. Ela ainda não sabe, mas por trás desse sapo que fala, canta e até conta piadas, existem segredos envolvendo a história de um reino vizinho e um poderoso feiticeiro.

Ao longo da festa, e em meio a muitas descobertas, a princesa Dara e o Sapo Que Fala vão embarcar juntos, em uma jornada de crescimento e amadurecimento. O espetáculo deixa ainda lições que envolvem o poder de se reinventar, do resgate as raízes familiares e do artista que está escondido dentro de cada um.

RELEVÂNCIA, PERTINÊNCIA E PROCESSO CRIATIVO:

O espetáculo teatral “A Princesa Dara e o Sapo Que Fala” tem o intuito de desconstruir as narrativas sobre reinos e princesas que se encontram enraizados no imaginário coletivo, colocando assim, em foco, o protagonismo feminino, negro e africano. A peça também tem o objetivo de incentivar o público infantil a buscar outras representatividades de realeza, além de abordar temas que envolvem ecologia, história e cultura popular.

O dramaturgo e ator Ítalo Jonas, começou a escrever os primeiros esboços da peça infantil “A Princesa Dara e o Sapo Que Fala” em 2018. Seu objetivo era presentear sua amiga Dafner Cibele, com um papel de protagonista.

“Estava chegando o aniversário de 15 anos da Dafner e ela já estava mais do que preparada para assumir um papel assim. Em meio aos musicais, peças e cortejos teatrais que fizemos juntos, sempre vi um grande potencial nela. Não apenas eu, mas também o Alex e Iuri, que depois viraram produtores do espetáculo. Sempre comentávamos que queríamos assistir uma peça com ela como protagonista. E aí pensamos? Por que nós juntos não fazemos isso acontecer?”, relata Ítalo Jonas.

Para Ítalo, que já vinha estudando sobre direção cênica, era também o momento de conseguir realizar sua estreia como diretor. “Eu já tinha mais de 30 espetáculos no meu currículo de ator, eu queria fazer algo diferente e a direção acabou virando uma das minhas paixões”.

O nome da personagem principal do espetáculo, Dara, foi escolhido pela mãe de Dafner, a atriz Rosangela Almeida, que faz o papel de Rainha Nandi na peça. “Eu e a Dafner fazemos o papel de mãe e filha no espetáculo e somos mãe e filha na vida real. Sou muito grata por poder ter essa oportunidade. Agora até minha filha mais nova, Heloisa, de 4 anos, também quer entrar no elenco” confessa Rosangela.

Quando a ideia do reino africano de Ítalo Jonas, se misturou com uma pesquisa que ele vinha fazendo um paralelo sobre o conto “O Rei Sapo”, nasceram os personagens e o enredo central de “A Princesa Dara e o Sapo Que Fala”, que se desviou do conto dos irmãos Grimm. Nesse novo espetáculo original, não existe uma princesa que deve beijar um sapo. Nele, a princesa irá resgatar sua essência e descobrir qual é o seu lugar na estrutura política de seu reino. Já o sapo, nessa nova história, surge mais artista que anfíbio, para posteriormente, trilhar uma jornada de redenção.

Ítalo Jonas, que além de ator, diretor e dramaturgo, é pós-graduado em arte educação, foi o responsável por construir a linguagem cênica do espetáculo, aproximando e acolhendo o público infantil, com diálogos simples, cotidianos, de fácil assimilação e identificação, que são somados a momentos de humor, dança e músicas compostas por Iuri Lupetti e Allex Borges, especialmente para a peça.

ASPECTOS E CONCEITOS ESTÉTICOS:

Os figurinos do espetáculo são assinados por Allex Borges e foram todos inspirados na cultura e nas cores dos países da África. Na peça, dentre os acessórios e vestimentas tradicionais desse continente, estão presentes as capulanas, tecidos coloridos vindos diretamente de Moçambique e os Kufis, que são bonés sem abas usados pelas populações do norte e leste da África.

“Os personagens moradores do reino de Kadondo na história, como Dara, Nandi e Pedrisco, se vestem sempre com estampas que trazem formas geométricas, refletindo assim, a identidade apresentada nos estandartes do reino. As cores desses personagens são sempre alegres e vibrantes, representando o clima de festa de Kadondo. Já os personagens dos reinos vizinhos, como Lorde Olivin e Ametrino, trazem também cores mais escuras em seus figurinos, refletindo o clima diferente do reino do qual eles vieram”, conta Allex.

Rosangela Almeida participou também da escolha dos acessórios dos personagens: “Todos os personagens possuem muitos acessórios. O feiticeiro e músico Ametrino possui um cinto dourado com penas coloridas e vidros de poções mágicas, além usar pulseiras com sementes de aguai, que relevam ser chocalhos. A rainha Nandi sempre aparece com muitas joias e utiliza um colar tradicional do continente africano. A princesa utiliza sempre muitas cores, e possui um vestido com um corte jovial e um bota com bordados coloridos feitos a mão”, relata Rosangela.

A princesa e a rainha utilizam uma maquiagem que faz referência a antigos povos africanos e o personagem sapo tem uma maquiagem com referência a personagens do Cirque Du Soleil e que junto ao seu figurino, permite ao ator expressões faciais mais chamativas e lúdicas.

A peça é apresentada por meio de três cenários distintos: O primeiro, que fica na parte central do palco, é o cenário principal e é onde encontra-se o hall do castelo da rainha Nandi. Ao centro desse espaço, temos o trono da rainha, de formato circular em uma referência aos reais tronos dos antigos reinos africanos.

Ao lado do trono, encontram-se estandartes do reino fictício de Kadondo, as lanças, que na história, foram as armas utilizadas pelas ancestrais da rainha da proteção e construção do reino e os instrumentos musicais que serão utilizados na festa da princesa. Acima do trono, também se encontra a imagem da rainha Alafiá, fundadora do reino.

O segundo cenário é situado do lado direito do palco e representa o ateliê da princesa Dara, com seus tecidos, almofadas, seus desenhos e sua poltrona.

O terceiro cenário é situado do lado esquerdo do palco e representa o jardim do castelo, no qual se encontra um grande poço e um lago.

No vídeo documentário sobre o espetáculo produzido no ano de 2021 o elenco fala sobre a história, sobre os personagens, curiosidades e percepções sobre as temáticas apresentadas ao longo do espetáculo “A Princesa Dara e o Sapo Que Fala”. Mais curiosidades sobre o espetáculo também foram apresentadas na reportagem especial do programa “Mais Caminhos” da EPTV (Rede Globo).

LINKS SOBRE O ESPETÁCULO:

VÍDEO TEASER DO ESPETÁCULO: https://www.youtube.com/watch?v=1zQ9QphPV9c

DOCUMENTÁRIO: https://www.youtube.com/watch?v=FQZk5j6aGp0

PROGRAMA “MAIS CAMINHOS” DA EPTV CAMPINAS: https://globoplay.globo.com/v/12362715/

FOTOS: https://drive.google.com/drive/folders/1y63NAfrChtBsEI9KQNXzougEGKzqn-fY?hl=pt-BR

FICHA TÉCNICA:

Elenco: Dafner Cibele, Rosangela Almeida, Thiago Santos, Iuri Lupetti, Allex Borges, Arthur Magalhaes e Ítalo Jonas / Manipulação de fantoches e voz: Gabriel Maia e Andressa Estrela / Contrarregra: Emília Souza / Sonoplastia e técnica de som: Andressa Estrela / Músicas: Iuri Lupetti, Alex Borges, Ítalo Jonas / Figurinos: Allex Borges / Iluminação: Camilla Puertas / Fotografia: Wesley Bastos / Direção artística e dramaturgia: Ítalo Jonas / Produção: Cia Kokelinha

SOBRE A CIA KOKELINHA:

A companhia de teatro Kokelinha nasceu em Campinas no final de 2018, com o propósito de realizar espetáculos infantis, que promovessem o debate e a reflexão de questões sociais e culturais de uma forma leve e lúdica. Em 2019, sob direção de Ítalo Jonas, o grupo estreou seu primeiro espetáculo autoral “A Princesa Dara e o Sapo Que Fala”.

Durante a pandemia, a Kokelinha encontrou outras formas de fazer sua arte chegar ao público. Foi por meio das mídias sociais, que o grupo se destacou, produzindo materiais educativos em vídeo, como contações de histórias, teatro web e clipes musicais infantis. No youtube, os vídeos do grupo somam de mais de 60 mil visualizações, com comentários positivos vindos de todas as regiões do Brasil.

De forma remota, a Cia Kokelinha esteve na programação de contações de histórias da Casa de Cultura de Canaã dos Carajás, e no festival de teatro on-line “Entre Cantos” de 2020, a Kokelinha saiu vencedora de três prêmios: “Melhor concepção de vídeo”, “Escolha da Audiência” e o prêmio “Impacto Cultural”.

Em 2021, a Cia Kokelinha produziu o material audiovisual “Contação de Histórias Africanas” para o grupo Urucungos Puítas e Quijengues, como parte do projeto “Urucungos em Rede”, contemplado pelo PROAC.

No mesmo ano, “A Princesa Dara e o Sapo Que Fala”, ganhou uma temporada on-line e os bastidores das filmagens, deram origem a um documentário sobre a peça, que estreou no canal da Cia Kokelinha no Youtube. No final de 2022, “A Princesa Dara e o Sapo Que Fala” foi contemplado pelo PROAC e assim, realizou uma série de apresentações gratuitas por cidades do estado de São Paulo. As apresentações foram acompanhadas de oficinas de contações de histórias africanas, ministradas pelos integrantes da Cia Kokelinha.

Em 2023, o grupo integrou a programação do projeto “Passa na Praça”, realizado pelo SESC Campinas, com apresentações de suas quatro contações de histórias autorais: “Cinco Sentidos”, “Tudo Isso é Folclore”, “A Canção de Ayele” e “O Sol e a Lua”. Em 2024, a Cia Kokelinha foi tema de uma reportagem especial do programa “Mais Caminhos” da EPTV Campinas. O episódio foi ao ar no dia 17/02/24 e encontra-se disponível para assistir no Globoplay.

SERVIÇO:

Espetáculo: “A Princesa Dara e o Sapo Que Fala” – Estreia da nova temporada

Classificação: Livre

Duração do espetáculo: 50 minutos

Local: Teatro Castro Mendes

Data: 12/10/2024

Horário: 18h

Entrada: Gratuita (distribuição de ingressos uma hora antes)

Informações: WhatsApp: (19) 9 9270-3135 / Instagram @ciakokelinha