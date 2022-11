No sábado, 29 de outubro, a equipe de Ginástica Rítmica da Prefeitura de Amparo disputou a Copa Yaciara Marques de Ginástica Rítmica Escolar. O evento foi realizado pela Liga Metropolitana de Ginástica no Clube CEPE em Santos, no Litoral.

Na categoria Mirim Iniciante, a ginasta Maria Alice Gonçalves da Rocha garantiu a 1ª colocação e Eliza Moreira Tonelli ficou na 9ª posição. No Pré-infantil Iniciante, Letícia Mariano dos Santos ficou também com a 1 ª colocação e Natália Cristina Vieira em 9º lugar. As quatro ginastas ainda receberam uma premiação especial de destaque na competição.

Na categoria Infantil Intermediário, a ginasta Sarah Monique garantiu 3 medalhas de prata, nas provas de Mãos Livres, Corda e no Individual Geral. Já no Juvenil Intermediário, Aghata Victoria Lucas terminou em 5º lugar na prova de Mãos Livres; 6º lugar na Bola e 5º Lugar Geral. Ana Clara Dias ficou na 6ª colocação na prova de Mãos Livres.

Finalizando a participação no Juvenil Avançado, a ginasta Millena Ferreira Correa ficou com a 9ª colocação na prova de Arco, na 4ª colocação na prova de Maças e 6º lugar no individual geral.

“Encerramos assim o calendário competitivo da Ginástica Rítmica. A evolução das ginastas durante o ano foi excelente”, resumiu o técnico da equipe, Diego Lourenço.