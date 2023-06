Nogueirenses estão confirmados no 15º Transcatarina

Está chegando a hora de colocar os 4×4 na trilha! De 06 a 15 de julho, os adeptos do off-road estarão reunidos no Transcatarina que, em 2023, comemora 15 anos de existência. Com largada de Fraiburgo – situada no Vale dos Imigrantes, desbravará diversas regiões catarinenses até chegar ao seu destino: Tubarão, no litoral catarinense. As demais cidades anfitriãs são Caçador, Lages e São Joaquim. Serão cerca de 800 quilômetros percorridos para cada uma das categorias existentes.

E para inovar nesta edição comemorativa, a organização do Transcatarina – a SC Racing – deu exclusividade aos seus públicos; aos que gostam de competir e aos que desejam passear. Sendo assim, de 06 a 08 de julho, entram em cena os pilotos e navegadores do rally de regularidade, que se dividem nas categorias Master, Graduados, Turismo, Turismo Iniciante e Turismo Light e lutarão pelo título mais cobiçado do Brasil.

Na sequência, de 11 a 15 de julho, os off-roaders das categorias de Turismo (Adventure 01, 02 e 03, Passeio Radical 01, 02, 03 e 04, e Expedition) colocam os 4×4 na trilha em busca de muita aventura e lazer. E nestes grupos, existem aventuras de todos os tipos e níveis.

Entretanto, em ambas as tribos, o intuito do Transcatarina é oferecer muita adrenalina e emoção, sob o clima de amizade e companheirismo que o evento possui e reforça a cada ano. “O Transcatarina é uma grande família, e sempre recebemos novas pessoas. Uma família que aumenta significativamente, e isso nos deixa extremamente felizes e animados para fazermos sempre mais e melhor”, diz o diretor geral da SC Racing, Edson João da Costa.

Até o momento, 278 veículos estão inscritos e eles levam a bandeira de 11 estados e 130 cidades. São cerca de 700 participantes (somados ao staff) que proporcionam uma importante movimentação na economia das cidades por onde passam, uma vez que os visitantes consomem de restaurantes, hotéis, postos de combustíveis, oficinas, adquirem artesanato etc.

Artur Nogueira em ação

E tamanha a paixão dos off-roaders de Artur Nogueira pelo Transcatarina que os representantes da cidade já estão na contagem regressiva. São duas duplas, ambas inscritas na categoria Adventure 02: Fernando Henrique Rijo Acciari / Renato Malago (Ford F75) e Jucelino Aparecido Cunha Claro / Thiago Henrique Bastos (Troller).

A categoria Adventure é destinada para quem gosta do “quanto pior, melhor”. Com veículos superpreparados, a turma da Adventure tem hora para entrar na trilha, mas a hora que vai sair é sempre uma incógnita. Os desafios são de dar “medo”, mas é isso que atraí os participantes com esse perfil. E detalhe: as vagas para os três grupos da Adventure esgotam-se em poucos dias após a abertura das inscrições. Existe fila de espera.

Vagas abertas

As categorias que ainda têm vagas para o Transcatarina 2023 são de competição (Máster, Graduados, Turismo, Turismo Iniciante e Turismo Light) e Turismo (Passeio Radical 03 e 04 e Expedition. As inscrições seguem abertas e podem ser feitas pelo site www.transcatarina.com.br.

O 15º Transcatarina tem patrocínio de Hotel Renar, DSTrac Performance 4×4, SFI Chips, Scherer Autopeças, Atacadão Pneus e Artcon Empreendimentos.

Apoio de RH Brasil, Orange Sun Energia Sustentável, Grupo Gratt, Cervejaria Holzbier, Posto Maçã, Rede PMX, FD Display, Ademi S/A, Alfa Transporte, Lave Bem Lavanderia, Videplast, Prefeitura de Fraiburgo, Prefeitura de Caçador, Prefeitura de Lages, Prefeitura de São Joaquim e Prefeitura de Tubarão.

Faltam duas semanas para a edição de 15 anos do Transcatarina e a cidade paulista mais uma vez se fará presente. O evento é considerado um dos maiores encontros do off-road nacional. Inscrições seguem abertas