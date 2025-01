Procurado pela Justiça é capturado em Mogi Mirim durante Operação Paz e Proteção

Na noite de 6 de janeiro, uma equipe que participava da Operação Paz e Proteção em Mogi Mirim prendeu um indivíduo procurado pela Justiça. O flagrante ocorreu na Rua Artur Juliani, durante patrulhamento tático na região.

Os policiais identificaram o homem após ele demonstrar nervosismo e tentar mudar de direção ao perceber a presença da equipe. Diante da atitude suspeita, foi realizada uma abordagem, mas nada de ilícito foi encontrado na busca pessoal. No entanto, ao consultar os dados do indivíduo no sistema do COPOM, constatou-se que ele era procurado pelo Artigo 129 do Código Penal.

O homem foi conduzido à Central de Polícia Judiciária de Mogi Guaçu, onde o delegado de plantão, e a escrivã registraram o boletim de ocorrência referente à captura. O suspeito permanece à disposição da Justiça.

A Operação Paz e Proteção segue atuando em Mogi Mirim e região com o objetivo de garantir a segurança e a ordem pública, intensificando o combate ao crime e reforçando a tranquilidade dos moradores.