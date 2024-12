Chuva leva ao registro de 13 ocorrências e Prefeitura mantém equipes de sobreaviso

Crédito Foto: Carlos Bassan

Nível acumulado de chuva nas últimas 72 horas é de 56,5 milímetros. Condições possibilitam raios e rajadas de vento moderadas nas próximas horas

Evitar riscos é importante para prevenir acidentes durante chuva forte e rajadas de ventos

A Defesa Civil de Campinas registrou 13 ocorrências relacionadas à chuva que atinge o município desde a noite desta quarta-feira, 25 de dezembro. Até as 13 horas desta quinta-feira, 26, foram informados uma ponte em risco de queda, quatro alagamentos em imóveis, quatro quedas de árvores, três quedas de galhos e um ponto de erosão. A região Leste, onde ficam os bairros Flamboyant, Vila Itapura e Cambuí, foi a mais atingida, com registro de seis ocorrências, seguida pela região Sul, onde se localizam o Jardim das Bandeiras, Nova Mercedes e Jardim Amazonas, com quatro registros.

Equipes de diversas áreas estão mobilizadas para atuar na prevenção de riscos e atendimento às ocorrências. A força-tarefa reúne a Defesa Civil e as secretarias que atuam diretamente nos eventos climáticos extremos: Serviços Públicos, Desenvolvimento e Assistência Social, Habitação/Cohab e Emdec (Empresa de Desenvolvimento de Campinas). Outras secretarias estão de sobreaviso para atuar caso necessário.

Os técnicos alertam que é muito importante que a população adote medidas preventivas e não acesse áreas nas quais há riscos. A Defesa Civil recomenda atenção às zonas mais vulneráveis, que podem oferecer ameaças de deslizamentos, desabamentos, alagamentos, inundações e acontecimentos relacionados a raios, vento forte e granizo.

O 199 da Defesa Civil de Campinas está disponível 24 horas para registrar chamados sobre alagamentos, inundações e quedas de árvores sobre vias públicas ou imóveis. É fundamental que a Defesa Civil seja chamada em situações como essas, para que vá ao local e acione todos os órgãos necessários para atender a ocorrência. No caso de solicitações para podas e extrações de árvores de rotina, o contato é pelo telefone 156.

Tendência para as próximas horas

De acordo com previsão do tempo da Defesa Civil do Estado, com o avanço da frente fria, o tempo fica instável em todo o território paulista nesta quinta-feira. No período da tarde, a chuva ganha força e passa a ter de moderada a forte intensidade, com raios e rajadas de vento moderadas.

Além disso, a chuva passa a ocorrer de forma generalizada e os acumulados ficam elevados na maioria das áreas. É preciso ficar atento para as áreas vulneráveis, onde há risco de transtornos como alagamentos, enxurradas e até deslizamentos em áreas onde o solo já se encontra encharcado. À noite, a chuva perde força gradativamente, passando a ter de fraca a moderada intensidade, de modo geral.

Veja abaixo as recomendações da Defesa Civil:

* Evite lugares abertos, como praias, campos de futebol e estacionamentos;

* Evite ficar perto de objetos altos e isolados, como árvores, postes, caixas d’água e quiosques;

* No momento da chuva, mantenha distância de aparelhos e objetos ligados à rede elétrica, como geladeiras, fogões e TVs;

* Evite tomar banho durante a tempestade;

* Em caso de ventos fortes, tenha cuidado com a queda de árvores, postes, fios e semáforos;

* Não desafie a força das águas, não tente transpor uma enxurrada ou andar em áreas alagadas;

* Se estiver em uma área de encosta, observe sinais de movimentação do solo, como rachaduras nas paredes, árvores e postes inclinados, e água lamacenta;

* Se um fio energizado cair sobre o veículo, permaneça dentro do carro e ligue para o serviço de emergência;

* Para receber alertas da Defesa Civil, envie um SMS com o CEP da região para o número 40199 ou acompanhe as redes sociais pelo @defesacivilcps e @defesacivilsp.

Alerta

Campinas foi a cidade a receber o primeiro alerta da Defesa Civil do Estado de São Paulo utilizando o sistema Defesa Civil Alerta – Ferramenta Cell Broadcast. O alerta, enviado às 22h21 dessa quarta-feira, 25 de dezembro, classificado como modelo severo, foi enviado de forma preventiva para alertar a população sobre o risco de enxurradas e inundações, com validade de duas horas.

A tecnologia Cell Broadcast permite o envio rápido e abrangente de mensagens diretamente aos celulares da população, sem a necessidade de internet ou aplicativos específicos. Esta é a primeira vez que o sistema é utilizado em uma situação real no Estado de São Paulo, reforçando o compromisso da Defesa Civil com a segurança e proteção das comunidades.

Caso o cidadão não se sinta confortável em receber o sinal sonoro, pode desabilitar essa opção no seu aparelho de celular. Quem usa o Sistema Android deve acessar o ícone Configurações no aparelho celular e desativar o alerta de emergência. Para o Sistema IOS, basta acessar Ajustes e buscar por Alertas do Governo.

O Departamento de Defesa Civil de Campinas, vinculado à Secretaria Municipal de Governo, é o órgão central do Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil, responsável por promover a normatização, supervisão técnica e específica sobre as ações desenvolvidas pelos órgãos do SIMPDEC. Entre em contato pelo telefone 199 para registrar ocorrências.