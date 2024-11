“Nosso Primeiro Beijo”, de Gloria Groove, embala cena de dança na novela “Mania de Você” na TV Globo

Hit da era “Serenata” ganha destaque em momento emocionante protagonizado por Adriana Esteves e Paulo Rocha

O single “Nosso Primeiro Beijo”, de Gloria Groove, foi trilha sonora de um momento especial na atual novela das nove da TV Globo, “Mania de Você”. Na cena exibida ontem (27), a personagem Mércia, interpretada por Adriana Esteves, pediu que sambistas em um bar tocassem a música. Em seguida, dançou ao som da performance com Volney, personagem de Paulo Rocha.

A escolha da canção reforça seu impacto como um dos maiores e mais românticos hits nacionais deste ano. Um dos maiores sucessos da “Serenata da GG”, primeiro projeto de pagode da Gloria, a faixa permaneceu por mais de 110 dias no Top 50 do Spotify Brasil e recebeu certificação de platina triplo, e atualmente soma mais de 87 milhões de streams no Spotify.

Além da presença de “Nosso Primeiro Beijo” na trama de “Mania de Você”, Gloria também faz parte da trilha sonora da atual novela das seis, “Garota do Momento”, com um cover de “Smoke Gets In Your Eyes”, canção conhecida na versão do grupo estadunidense The Platters.