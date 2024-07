Nova infraestrutura: Prefeitura finaliza pavimentação asfáltica de via no Jardim Novo I

A Prefeitura de Mogi Guaçu concluiu nessa semana a nova infraestrutura de mais uma via da cidade. Trata-se da Rua Conselheiro Benedito Faustino de Camargo, no Jardim Novo I, na Zona Norte, que recebeu 418,60 metros lineares de novo asfalto, além de bocas de lobo, guias e sarjetas. O serviço foi executado da Rua Conselheiro Joaquim da Rocha Franco até a Rodovia SP-342, estrada estadual que liga Mogi Guaçu a Espírito Santo do Pinhal.

Em três anos e meio de gestão do prefeito Rodrigo Falsetti, cerca de 20 vias do munícipio receberam nova pavimentação asfáltica. “São ruas que estão ganhando infraestrutura necessária e muitas delas aguardam há anos pela melhoria. Nosso governo tem se empenhado em fazer os investimentos em todas as regiões do município”, comentou o chefe do Executivo.

A Rua Conselheiro Benedito Faustino de Camargo faz parte do pacote de nova infraestrutura em 16 vias de Mogi Guaçu por meio do convênio Nossa Rua do Governo do Estado de São Paulo com contrapartida da Administração Municipal. O trabalho tem acompanhamento da Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade (SOM), responsável pela sinalização das vias.

Por meio desse convênio, os serviços de infraestrutura serão feitos ainda em outras localidades de Mogi Guaçu, que incluem a Rua Aires dos Santos, no Jardim Boa Esperança; Avenida Vereador José Maria Rangel e Ademar Bombo, no Parque Industrial Getúlio Vargas.