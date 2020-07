Nova quadra poliesportiva de escola do Istor Luppi é inaugurada

Foi oficialmente entregue nesta manhã de sexta-feira, 3, a nova quadra poliesportiva “Regina Vicente” anexa à EMEB “Dr. Marco Antonio Libano dos Santos”, situada no bairro Istor Luppi. A solenidade contou com a presença de algumas autoridades e familiares da homenageada.

A Secretária de Educação Maria Elizabeth Brianti de Melo falou da felicidade pela entrega da obra e ressaltou a importância do novo equipamento para as atividades da escola municipal e para a comunidade. “Desde a inauguração da escola em 2007 essa quadra já era um desejo de toda equipe. E com o apoio do Prefeito, do Deputado Barros Munhoz e dos vereadores da Câmara Municipal de Itapira foi possível concretizar mais essa obra. É imprescindível falar também da importância dessa quadra para os eventos da comunidade e principalmente para as atividades do ensino integral da escola”, afirmou. Antes da construção desta quadra, as aulas de Educação Física da escola eram realizadas no pátio da escola, junto com o espaço do refeitório.



Os recursos financeiros para construção da quadra são do Finisa (Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento) e a empresa responsável pela obra foi a Guimarães e Santos Engenharia e Construções LTDA.