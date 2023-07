NOVA SEDE DA CÂMARA DE HOLAMBRA TEM PRIMEIRA FASE DAS OBRAS CONCLUÍDA

A primeira fase da construção da nova sede da Câmara Municipal de Holambra foi concluída essa semana. Toda a parte de fundação e projetos de engenharia do novo prédio foi finalizada pela empresa vencedora do certame. Até o momento foram gastos R$ 1,5 milhão na fase inicial.

A nova sede está sendo construída em um terreno de aproximadamente 3.500 m², na Rua Girassóis, próximo ao Naott (Núcleo de Atenção e Orientação Terapêutica ao Trabalho), doado pelo Município em 2020.

Ao todo serão cinco fases de construção do novo prédio. De acordo com o presidente da Câmara de Holambra, vereador Mauro Sergio Oliveira, o Serjão (PTB), a partir de agora o Legislativo inicia a elaboração de um novo edital para licitar a segunda fase das obras.

“Vamos iniciar a elaboração do memorial descritivo em consonância com o valor destinado para as obras em nosso orçamento. Devemos incluir nessa próxima fase a elaboração de projetos complementares e a levantar as paredes do prédio. Estimo que faremos um investimento de cerca de R$ 1,3 milhão na segunda fase de construção”, explicou Mauro Sergio.

Foi no início da gestão como presidente do Legislativo, em 2021, que se iniciou o processo de tramitação e projeto para que essa demanda de mais de 30 anos pudesse ser concluída. Desde 1993, ressalta Serjão, a sede do Poder Legislativo vem pagando alugueis que já somaram mais de R$ 2 milhões.

“Quero frisar a importância dessa sede própria da Câmara para Holambra, uma vez que teremos uma economia de quase R$ 300 mil anualmente para os cofres públicos. Esse dinheiro que economizaremos com aluguel poderá ser muito melhor utilizado nas diversas demandas que temos no município”, destacou.

O PROJETO

O projeto apresentado foi inspirado nas construções contemporâneas dos Países Baixos em conjunto com a arquitetura colonial holandesa, com o intuito de valorizar a tradição, a origem cultural e econômica do município.

O projeto arquitetônico contempla um edifício principal, dividido em dois blocos, onde em um dos lados estará a parte administrativa e no outro o plenário com o acesso independente, podendo o mesmo ser revertido em um anfiteatro.