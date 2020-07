Novelas

‘Malhação – Viva a Diferença’

27 JUL – Segunda-feira

Tato se entristece e deixa a lanchonete de Roney. Tina e Anderson decidem dar um tempo em seu namoro. Guto se surpreende ao ver Benê chegar para o ensaio da banda. Deco afirma a Keyla e Roney que deseja registrar Tonico em seu nome. Tato sofre, e K2 tenta consolá-lo. Ellen descobre que Fio é professor de dança de salão de Das Dores. Noboru aconselha Tina a não desistir de sua paixão por Anderson. Benê questiona Guto sobre a relação dos dois. Ellen e Fio se beijam. Keyla vê Tato beijar K2.

28 JUL – Terça-feira

Keyla diz a Tato que Deco quer registrar Tonico em seu nome. Benê pede Guto em namoro. Guto não gosta quando Samantha, MB e Felipe zombam de Benê. Anderson não aceita se encontrar com Tina. Das Dores incentiva Ellen a namorar Fio. Bóris aprova o plano de Lica de fazer uma balada cultural, unindo a sua escola e a de Ellen. Ellen e Fio ficam juntos. Josefina se preocupa com Benê por causa de Guto. Deco chega para conversar com Tato.

29 JUL – Quarta-feira

Tato afirma a Deco que Tonico merece ter um pai presente. Edgar pede desculpas a Lica e diz que sente orgulho de ser seu pai. K1 e K2 provocam Fio e Ellen. Clara insiste para que Guto desmarque a aula de Benê para ficar com ela. Edgar confessa a Malu que quer se reaproximar de Lica para retomar a diretoria da escola. Tina tenta conversar com Anderson. Samantha desconfia quando Guto a convida para ir ao cinema com ele e Clara. Guto decide não dar mais aulas de piano para Benê.

30 JUL – Quinta-feira

Benê sofre com a rejeição de Guto, e Josefina tenta confortar a filha. Fio se diverte com Ellen. Tina conversa com Mitsuko sobre a paixão proibida de sua avó e compõe uma nova música. Ellen sugere que Tato venda salgados para Roney. Lica e Ellen planejam a balada cultural que unirá suas escolas. Tato fecha um acordo de negócio com Roney. Ellen consegue o apoio de Dóris para o evento com Lica. Clara beija Guto, que fica constrangido. Keyla, Lica, Tina e Ellen conversam com Benê e decidem tirar satisfações com Guto.

31 JUL – Sexta-feira

Guto explica sua versão da discussão com Benê. Ellen tenta confortar Tina sobre Anderson, que está se preparando para dirigir o clipe da banda de Samantha. Deco convida Keyla e Tonico para passear. Malu aconselha Edgar sobre a melhor forma de falar com Marta. Luís insinua que quer morar com Marta. Bóris comenta com Dóris sua dúvida sobre oferecer uma bolsa de estudos para Ellen. Keyla e Deco divergem sobre a educação de Tonico. Guto procura Benê.

‘Novo Mundo’

27 JUL – Segunda-feira

Leopoldina sofre com a notícia da gravidez de Domitila. Thomas ameaça Fred. Ubirajara desafia Piatã. Joaquim mostra a Anna os documentos que encontrou na casa de Sebastião. Bonifácio confronta Domitila. Francisco e Rosa espalham a notícia da gravidez de Domitila. Anna conversa com Quinzinho sobre Elvira. Idalina e Matias temem que Sebastião castigue Cecília. Thomas e Miss Liu se enfrentam. Greta tenta fazer intriga contra Diara. Elvira se junta aos piratas para salvar Fred e Miss Liu. Wolfgang critica Diara por querer impedir Ferdinando de se aproximar de Greta. Os piratas invadem o navio inglês.

28 JUL – Terça-feira

Os piratas lutam contra a tripulação inglesa. Elvira tenta libertar Fred e Miss Liu. Jacira exige que Ubirajara deixe a aldeia. Greta comenta com Schutz que usará Ferdinando para provocar Diara. Leopoldina fala sobre a gravidez de Domitila com Pedro. Amália tem uma lembrança de seu passado e implora que Peter a ajude a lembrar de tudo. Piatã reclama por Jacira ter criticado Ubirajara. Fred e sua tripulação fogem de outro navio inglês. Thomas e Anna recebem uma convocação para comparecer à Embaixada Inglesa.

29 JUL – Quarta-feira

Anna e Joaquim sofrem com a convocação para a audiência. Bonifácio se entristece com a frieza de Leopoldina. Thomas consegue a guarda de Vitória. Olinto vai atrás de Ubirajara na mata. Licurgo reclama da entrevista publicada no jornal. Madre Assunção sugere que Peter e Amália conversem com Chalaça. Chalaça prepara Benedita para ir com ele ao Rio de Janeiro. Cecília fica animada com a entrevista de Germana. Anna e Joaquim se despedem. Greta vai atrás de Ferdinando e os dois ficam juntos. Thomas leva Anna e Vitória para sua casa. Idalina teme a volta de Sebastião. Olinto é cercado por jagunços. Anna enfrenta Thomas.

30 JUL – Quinta-feira

Joaquim se desespera e Dom Pedro o consola. Olinto é preso pelos jagunços. Ferdinando e Greta voltam para casa e a austríaca provoca Diara. Amália sonha que seu bebê morreu e Peter fica intrigado. Licurgo e Germana saem para votar. Anna fica satisfeita ao saber que Miss Liu fugiu com Fred. Joaquim segue Thomas. Sebastião volta para a cidade e descobre sobre o casamento de Cecília. Matias não deixa Idalina ser castigada por Sebastião. Ubirajara vê Olinto preso. Licurgo e Gonçalves Ledo vencem a eleição para deputado. Hassan e Jacinto temem ser enganados por Elvira. Thomas e Joaquim duelam.

31 JUL – Sexta-feira

Joaquim desarma Thomas. Nívea vê Anna pegar um documento no escritório. Cecília, Libério e Peter socorrem Matias e Idalina. Elvira vê onde Miss Liu esconde os frascos com suas poções. Leopoldina procura por Bonifácio. Greta conta para Wolfgang sobre seus sentimentos por Ferdinando. Elvira sabota a comida dos piratas. Idalina cuida de Matias. Ferdinando deixa a casa de Wolfgang e Greta fica enfurecida. Leopoldina impede que Bonifácio saia do palácio. Benedita chega à casa de Domitila e anuncia sua gravidez a Dom Pedro.

01 AGO – Sábado

Benedita se surpreende com a gravidez de Domitila. Wolfgang se incomoda com a recusa de Diara em falar sobre o romance de Greta e Ferdinando. Elvira arma para escapar dos piratas. Dom Pedro não consegue se aproximar de Leopoldina. Anna ouve uma conversa entre Thomas e Sebastião, e pede que Nívea leve um recado para Joaquim. Diara promete ajudar Matias a se vingar de Sebastião. Patrício conta a Leopoldina sobre a gravidez de Benedita. Piatã sai com os guerreiros da tribo para salvar Ubirajara e Olinto, e coloca Jacira no comando da aldeia. Germana e Hugo impedem Licurgo de voltar a cozinhar. Sebastião reconhece a mãe de Libério. Nívea entrega a Anna o recado de Joaquim. Dom Pedro protege Benedita de Domitila.

‘Totalmente Demai s’

27 JUL – Segunda-feira

Peçanha avisa a Duarte que eles deverão aguardar Eliza ganhar o concurso para então mandar prendê-la. Eliza admira a voz de Jonatas, que canta em um karaokê. Jeniffer se preocupa quando Cascudo diz que usará o dinheiro da bolsa de esportes para se livrar do tio. Carolina programa um jantar entre Germano e as finalistas do concurso, e Arthur desconfia. Carolina confidencia a Pietro que, se Eliza for filha de Germano, terá sua última chance de desclassificar a modelo do concurso.

28 JUL -Terça-feira

Cascudo avisa a Jeniffer que usará o dinheiro que ganhou de Edgar para fugir. Durão agride Cascudo novamente e Montanha o denuncia para a polícia. Zé Pedro diz a Carolina que nenhuma cláusula no contrato do concurso fala que a vencedora não pode ser parente do patrocinador. O exame de DNA comprova que Eliza é filha de Germano. Arthur manda para Carolina um uniforme da Excalibur, já se considerando o vencedor da aposta. Chega o dia da final do concurso. Montanha conta a Jeniffer que levou Cascudo ao médico. Começa a votação dos jurados.

29 JUL – Quarta-feira

Eliza vence o concurso Garota Totalmente Demais. Germano e Lili parabenizam Eliza. Germano confessa a Carolina que não conseguiu contar a Lili que é pai de Eliza, e decide procurar Gilda. Carolina pede para conversar com Lili. Carolina comenta com Pietro que falará com Lili antes que Eliza assine o contrato com a revista. Gilda se surpreende quando Germano lhe diz que já sabe que é pai de Eliza. Gilda garante a Eliza que não irá se separar de Dino. Débora se entristece ao perceber que Fabinho está interessado em Cassandra. Carolina revela a Lili que Germano e Gilda tiveram uma filha.

30 JUL – Quinta-feira

Natasha comenta com Jojô que Arthur está fascinado por Eliza, e torce para ele não decepcionar a modelo. Lili agride Carolina ao perceber que a jornalista pensa em se aproveitar do fato de Eliza ser filha de Germano. Jeniffer conta a Wesley que viu Durão. Fabinho convida Cassandra para sair, e Débora se entristece. Arthur e Eliza se beijam. Eliza diz a Arthur que deixará sua casa. Germano se surpreende ao ouvir de Lili que ele é pai de Eliza.

31 JUL – Sexta-feira

Lili discute com Germano e avisa ao ex-marido que não prejudicará Eliza. Eliza assina o contrato e se torna a Garota Totalmente Demais. Jonatas sugere que Débora também atue como modelo para a divulgação interna dos produtos desenvolvidos para a Bastille. Germano ameaça a carreira de Carolina. Eliza comunica a Cida que irá para um hotel. Pressionada, Carolina redige sua carta de demissão da revista Totalmente Demais. Dino e Peçanha surgem no apartamento de Arthur com a intenção de prender Eliza.

01 AGO – Sábado

Germano conta a Fabinho que Eliza é sua irmã. Dino chantageia Eliza e exige o dinheiro que a modelo ganhou no concurso em troca de sua liberdade. Duarte prende Eliza, e Dino e Peçanha comemoram. Germano procura Eliza, mas Arthur avisa que ela não mora mais em sua casa. Wesley defende Montanha e acaba sendo atropelado por Durão e Machado. Na prisão, Eliza afirma que é inocente.

‘Fina Estampa’

27 JUL – Segunda-feira

Todos se assustam ao ver Joana, a irmã gêmea de Marcela, mas Íris desconfia da moça. Teodora cuida de Quinzé. Joana descobre que o computador de Marcela está vazio. Esther repreende Beatriz por tentar se aproximar de Vitória. Juan Guilherme volta de viagem e surpreende Letícia. Danielle procura Beatriz. Wallace anuncia que Leandro já está pronto para lutar, e Dagmar se orgulha. Antenor fica impaciente à espera da reportagem sobre Tereza Cristina. O repórter liga para Tereza Cristina.

28 JUL – Terça-feira

Tereza Cristina manda o repórter ir à sua casa e dispensa seus empregados. Vilma conta para Juan Guilherme que Chiara convidou Letícia para jantar. Luana avisa a Joana que ela não encontrará o que procura no hospital onde Marcela morreu. Patrícia dá um ultimato em Antenor, que revela a história de Tereza Cristina. Alexandre flagra Patrícia e Antenor se beijando. Celeste avisa a Griselda que Tereza Cristina pediu para ficar sozinha em casa. O repórter chega à casa de Tereza Cristina.

29 JUL – Quarta-feira

Griselda observa a casa de Tereza Cristina e vê Renê Junior se aproximar. Paulo percebe a preocupação de Esther com Vitória. Tereza Cristina conta sua história para Renê Junior, e Griselda e Crô ouvem. Antenor fica satisfeito ao ver a notícia sobre Tereza Cristina na internet. Renê consola os filhos. Crô cuida de Tereza Cristina. Enzo conta para Pereirinha que Tereza Cristina possui um segredo ainda maior do que o que foi revelado. Patrícia decide voltar a morar com a mãe. Renê Junior pede que Renê volte para casa.

30 JUL – Quinta-feira

Renê promete que pensará no pedido de Renê Junior. Griselda expulsa Teodora de sua casa. Joana pede para falar com o diretor do hospital onde Marcela morreu. Renê avisa a Griselda que voltará para sua antiga casa. Tereza Cristina manda Crô comunicar aos jornalistas que fará uma declaração. Antenor pede Patrícia em casamento. Patrícia marca um encontro com Alexandre. Louzada avisa a Joana que a enfermeira que viu a última pessoa que esteve com Marcela desapareceu. Beto deixa Tereza Cristina furiosa ao chamá-la pelo sobrenome de sua mãe.

31JUL – Sexta-feira

Tereza Cristina acusa Beto de perseguição. Paulo afirma que nada mudará a relação que tem com a irmã. Tereza Cristina exige que Ferdinand coloque seu plano contra Antenor em ação. Antenor é fotografado pelos comparsas de Ferdinand. Deborah confessa estar apaixonada por Quinzé. Vilma apoia Juan Guilherme para levar Chiara ao médico. Joana mostra a foto de Tereza Cristina em seu disfarce para Álvaro. Patrícia termina o namoro com Alexandre. Tereza Cristina procura Griselda.

01 AGO – Sábado

Griselda imobiliza Tereza Cristina. Celina avisa a Danielle que quer Pedro Jorge de volta. Dagmar agradece Wallace por ajudar Leandro. Tereza Cristina pede socorro a Antenor. Daniel ouve Álvaro e Íris falando sobre um outro segredo de Tereza Cristina, e conta para Antenor. Tereza Cristina marca um encontro com Pereirinha. Os comparsas de Ferdinand seguem Antenor. Pedro Jorge ouve Danielle e Beatriz conversando sobre Vitória. Antenor é sequestrado, e Daniel alerta Griselda.