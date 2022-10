NOVO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIÚNA TOMA POSSE

O Novo Conselho Municipal de Educação de Jaguariúna tomou posse nesta

terça-feira, dia 18 de outubro para o biênio 2022/2024. Os novos

integrantes do colegiado assinaram o termo de posse em cerimônia

realizada no Paço Municipal, com as presenças do prefeito Gustavo Reis

e da secretária municipal de Educação, Cristina Catão.

“A participação da sociedade civil organizada nesse conselho fortalece

ainda mais as ferramentas e as políticas públicas que a gente

desenvolve e coordena em nosso município. Por isso, a presença de

vocês, da sociedade civil e das entidades de classe é essencial na

composição de um conselho diverso. É um motivo de alegria empossa-los

como conselheiros da educação. Parabéns”, disse o prefeito Gustavo

Reis.

O novo conselho definirá nos próximos dias a data da primeira

reunião.

COMPOSIÇÃO DO CONSELHO

Romário Freitas de Oliveira

Viviann Hermógenes Pereira

David Granero de Lima

Adriana da Silva Canisela Stafochi

Fuvio Alexandre Leite Ferraz

Juliana Menna Chiavegato

Marly Suraya Piconi

Vanessa Barbosa do Morrinho

Maristela Chiavegato Cassiani Ferreira

Maria Angela de Azevedo Rovaron

Elaine Cristina Verdenacci Guandeline

Thaís Angela de Almeida Pina

Alexandra Carvalho Josse de Souza

Rosangela Maria de Oliveira

Andrea Sgutti

Grasiela Ferreira

Janaína Oliveira Ambrosio Dias

Denise Maria Fernandes

Fernanda Barbim

Elisangela Raquel Ribeiro

Nelson Roberto Patrocínio da Silva

Julio Francati