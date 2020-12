O artesanato solidário da mineira Cláudia Othero

Neste 1º de dezembro, quando o Brasil inteiro se mobiliza pelo Dia de Doar, a Organização humanitária Fraternidade sem Fronteiras (FSF) reúne os voluntários e participa da iniciativa generosa e solidária. Como forma de colaborar, a enfermeira aposentada, Cláudia Othero Nunes, tem confeccionado sacolas, toalhas de rosto e jogos americano com retalhos de chita, brim e tricoline, entre outras texturas, além de linhas coloridas e uma boa dose de criatividade.

Para a criação das peças, vendidas a R$ 100,00 e entregues em domicílio, Cláudia é capitã de um time formado conforme a necessidade. “Uma doa o tecido, outra a linha, uma terceira o forro e o aviamento, e assim as pessoas vão se engajando na corrente do bem”, conta, trazendo à memória sua experiência nas aldeias africanas. “Só de falar das crianças que encontrei, desmonto de emoção”, revela, diante da realidade de miséria e (apesar de tudo) comunhão.

Ao mostrar o avesso das peças (tão caprichado quanto o direito), nada escapa ao olhar atento dessa mineira de Belo Horizonte, que atua na FSF desde 2016, e já participou de caravanas para a África (Moçambique e Madagascar). Durante o trabalho dos caravaneiros, Cláudia atuou nas atividades pedagógicas, na visitação domiciliar e capacitação de agentes de saúde.

Diante da pandemia, e com a suspensão temporária das caravanas, a mineira traçou, com agulha e linha, a sua forma de se doar. Desde então, tem se envolvido não somente com os projetos da FSF na África (Ação Madagascar e Acolher Moçambique), mas também com importantes ações no Brasil, como o “Jardim das Borboletas”, em Caculé, na Bahia, que recebe crianças diagnosticadas com uma doença rara chamada epidermólise bolhosa, e o “Microcefalia, Amor sem Dimensões”, de Campina Grande, na Paraíba – importante ponto de referência no tratamento multidisciplinar para crianças com microcefalia. Ambos recebem apoio da Fraternidade Sem Fronteiras.

O resultado das vendas do artesanato será destinado ao Ação Madagascar e ao Fraternidade na Rua. As encomendas podem ser feitas diretamente com Cláudia, pelos contatos: e-mail c.otheronunes@gmail.com ou WhatsApp (31) 99977.2112.