O Carnaval em Mogi Mirim aos poucos está voltando

Imagem Ilustrativa Pexels

O Carnaval em Mogi Mirim está prestes a tomar vida novamente na Praça 250º anos, homenageando o Jornalista Valter Abrucez em uma grande quadra dedicada aos ensaios do SAMBAFAM. Os ensaios, que retomaram nesta quarta-feira, dia 10 de janeiro, já estão transformando o local em um espetáculo vibrante e colorido!

No primeiro ensaio, apresentamos o samba-enredo do Carnaval 2024, uma criação única da integrante Myrian Heyden e do integrante Nelsinho Theodoro, com harmonia do talentoso Luciano Mused. A letra homenageia a rica origem local. Os experientes puxadores, Litto e Beto Hall, estão liderando os ensaios, proporcionando uma experiência única para os amantes do samba.

Se você é apaixonado por samba, já domina a arte ou está ansioso para aprender, convidamos você a participar desta festa contagiante! Os ensaios acontecem todas as quartas-feiras até o Carnaval. Não perca a oportunidade de adquirir as camisetas exclusivas até o dia 15 de janeiro de 2024 para acompanhar de perto a bateria.

Conheça nossos patrocinadores: Cortag, TecMA, Esmaltaria Favorita, Producel, Savane, TheodoroJr e ZDM Sistema de Embalagens.

Para mais detalhes, compareça aos ensaios ou entre em contato com Nelsinho Theodoro pelo número (19) 98196-6675.

Conheça nosso samba-enredo!

Música: Alegria é Carnaval

Letra: Myrian Heyden e Nelsinho Theodoro

Harmonia: Luciano Mused

Puxadores: Beto Hall e Litto

ISSO, SIM, É ALEGRIA

ISSO, SIM, É CARNAVAL

MAS QUE FENOMENAL!

(Introdução)

Ao som dos instrumentos da fanfarra

Nasceu o SAMBAFAM

Surgiu a bateria

Fazendo o povo feliz

E a galera a sorrir

Pelas ruas e calçadas

Ainda não havia tamborins

Mas aos poucos foi chegando

Repinique explodindo

e trazendo a magia

E dentro de todas essas coisas amigos

Eu amo o SAMBAFAM

ISSO, SIM, É ALEGRIA

ISSO, SIM, É CARNAVAL

MAS QUE FENOMENAL!

(repete duas vezes)

Samba FAM

Samba FAM

Samba FAM

Samba FAM

ALEGRIA DO MEU CARNAVAL

(Repete duas vezes)