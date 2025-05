PM prende dois procurados pela Justiça em ações distintas no mesmo dia

Homem foi capturado em Mogi Guaçu e mulher detida em Itapira por crimes diferentes na terça-feira (27)

Duas ações distintas da Polícia Militar resultaram na prisão de dois procurados pela Justiça na última terça-feira (27), em Mogi Guaçu e Itapira. Embora ocorridas no mesmo dia, as ocorrências não possuem qualquer relação entre si.

Em Mogi Guaçu, durante a tarde, a PM foi acionada para verificar a presença de um indivíduo com mandado de prisão em aberto no bairro Vila Paraíso. A residência foi cercada pela equipe policial e, ao tentar fugir, o suspeito acabou capturado. Ele era procurado por crime de furto. O homem foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária do município, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.

Já no final da tarde, em Itapira, uma mulher compareceu ao fórum da cidade para assinar documentos, momento em que foi constatada a existência de um mandado de prisão em seu desfavor, relacionado à Lei de Crimes Ambientais. A pena prevista é de três meses e quinze dias de detenção.

No local, havia um policial militar que foi imediatamente acionado. A mulher foi informada sobre o mandado e conduzida à delegacia de Itapira, onde também ficou à disposição da Justiça.

As duas ocorrências demonstram a atuação contínua das forças de segurança no cumprimento de ordens judiciais e na garantia da aplicação da lei em diferentes frentes.