O Coordenador do Curso de Farmácia do Centro Universitário São Camilo, André Luiz de Moura indica farmácias de manipulação como alternativa.

O sobe e desce da temperatura, juntamente com a poeira e o ar seco,

além da pandemia da Covid-19, são algumas causas de infecções

respiratórias e, consequentemente, da grande busca por antibióticos e

remédios para febre, tosse, alergia e falta de ar. Segundo o professor

e coordenador do curso de Farmácia do Centro Universitário São

Camilo – SP, André Luiz de Moura, 98% das farmácias relataram falta de

algumas de medicações em um levantamento feito pelo Conselho Regional

de Farmácias de São Paulo. “O motivo do desabastecimento de produtos

é a falta do gerenciamento das indústrias farmacêuticas

pós-pandemia, além da dificuldade de importação de insumos

produzidos na Índia e na China, atrelado ao aumento do consumo em

decorrência da variação do clima” , afirmou.

Como alternativa para a população, ele sugere que o paciente solicite

ao médico atendente que prescreva genéricos, que tenham conformidade

com o medicamento de referência, ou os remédios manipulados a partir

do princípio ativo em farmácias magistrais.