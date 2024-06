O FUTURO DO AGRONEGÓCIO NO BRASIL

O agronegócio brasileiro, um dos pilares da economia nacional, enfrenta um cenário de grandes desafios e oportunidades. Com uma rica diversidade de climas e solos, o Brasil se consolidou como um dos maiores produtores e exportadores mundiais de alimentos. Porém, o futuro do setor depende de sua capacidade de adaptação às novas exigências do mercado global, das mudanças climáticas e da sustentabilidade.

Nos últimos anos, a inovação tecnológica tem sido uma aliada essencial para o agronegócio. A agricultura de precisão, que utiliza drones, sensores e sistemas de geolocalização, permite um monitoramento mais detalhado das lavouras, otimizando o uso de insumos e aumentando a produtividade. A Internet das Coisas (IoT) e a inteligência artificial também estão transformando o campo, proporcionando dados em tempo real que ajudam na tomada de decisões mais assertivas. Essas tecnologias não só aumentam a eficiência, mas também contribuem para a sustentabilidade ao reduzir o desperdício e o impacto ambiental.

Porém, a tecnologia sozinha não é suficiente. A sustentabilidade ambiental é um dos maiores desafios que o agronegócio brasileiro enfrenta. A pressão por práticas agrícolas mais sustentáveis é crescente, tanto no mercado interno quanto no externo. A demanda por produtos orgânicos e cultivados de forma sustentável está em ascensão, e o Brasil precisa se adaptar a essas tendências para manter sua competitividade. Isso inclui a adoção de técnicas de manejo integrado de pragas, a rotação de culturas e a recuperação de áreas degradadas.

Além disso, as mudanças climáticas representam uma ameaça significativa ao agronegócio. O aumento da temperatura média, a alteração nos padrões de chuvas e a maior frequência de eventos climáticos extremos, como secas e enchentes, podem afetar drasticamente a produção agrícola. Para enfrentar esse desafio, é essencial investir em pesquisa e desenvolvimento de cultivares mais resistentes e em práticas agrícolas que preservem o solo e a água.

A política agrícola também desempenha um papel crucial no futuro do setor. É fundamental que o governo brasileiro ofereça suporte adequado aos produtores, através de políticas de crédito agrícola, seguro rural e programas de assistência técnica. A desburocratização e a melhoria da infraestrutura logística também são essenciais para reduzir custos e aumentar a competitividade do agronegócio brasileiro no mercado global.

Outro aspecto importante é a inclusão social no campo. A modernização do agronegócio não deve deixar para trás os pequenos agricultores. Programas de apoio e incentivo à agricultura familiar são fundamentais para garantir que esses produtores também tenham acesso às novas tecnologias e possam se beneficiar das oportunidades de mercado. A capacitação e a formação de mão de obra qualificada são essenciais para integrar esses pequenos produtores ao sistema produtivo moderno.

O futuro do agronegócio no Brasil depende de uma abordagem integrada que alie tecnologia, sustentabilidade e políticas públicas eficientes. É um setor em constante evolução, que precisa estar preparado para enfrentar os desafios e aproveitar as oportunidades que surgem. Com investimentos adequados e uma visão estratégica, o agronegócio brasileiro pode continuar a crescer, alimentar o mundo e contribuir significativamente para o desenvolvimento econômico e social do país.

Assim, a trajetória futura do agronegócio brasileiro é promissora, mas exige compromisso e ação conjunta de todos os setores envolvidos. A inovação tecnológica, a sustentabilidade ambiental, o apoio governamental e a inclusão social são os pilares que sustentarão o crescimento e a competitividade do agronegócio no Brasil, garantindo seu papel de destaque no cenário global.

Dr. Caius Godoy (Dr. Da Roça), Advogado e Presidente da Comissão de Agronegócios e Assuntos Agrários da OAB Jaguariúna.

e-mail: caius.godoy@adv.oabsp.org.br