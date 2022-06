O musical “Luccas Neto e a Escola de Aventureiros” chega em São José dos Campos

O Youtuber Luccas Neto estará apresentando seu novo show musical, “Luccas Neto e a Escola de Aventureiros”, na cidade de São José dos Campos, interior do Estado de São Paulo, dia 26 de junho. O espetáculo, preparado com muito carinho para as crianças e toda a família, vai acontecer na Farma Conde Arena, a partir das 17h. A realização do evento é da Quinto Continente.

Estarão disponíveis para o público quatro tipos de ingressos: Setor Laranja, Setor Azul, Setor Amarelo e Arquibancada. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site da Alpha Tickets https://www.alphatickets.com.br/Detalhes.aspx?event=B6781070-01C9-4CFC-B3F1-3E01314733F8&dt=20220613143907, ou na bilheteria do local. Os valores variam entre R$ 40,00 e R$ 220,00. O evento irá ocorrer respeitando todos os protocolos de higiene e segurança determinados pelos órgãos de saúde local.

LUCCAS NETO E A ESCOLA DE AVENTUREIROS

O novo show de Luccas Neto é um musical repleto de coreografias, danças e efeitos especiais. Nosso aventureiro, sempre preocupado com as lições e seu legado, de forma didática e afetiva, demonstra desde a importância da união, do amor e da amizade, até atitudes simples do dia a dia como o cuidado com a saúde bucal e o respeito ao próximo.

E os papais e mamães também terão vez nessa nova montagem. De forma lúdica, algumas temáticas que fazem parte do universo materno e paterno também serão abordadas contemplando os desafios constantes na educação dos filhos.

LUCCAS NETO

Luccas Neto Ferreira é um Youtuber, ator, cantor, escritor, diretor, empresário e roteirista luso-brasileiro. É conhecido por criar a Luccas Toon, a empresa consolidada como o maior canal infantil do Youtube brasileiro, com 28 milhões de inscritos e mais de oito bilhões de visualizações em seus vídeos

SERVIÇO

Evento: Luccas Neto e a Escola de Aventureiros

Data: 26 de junho

Horário: 17h

Local: Farma Conde Arena – Rua Winston Churchill, 230 – Jardim das Indústrias – São José dos Campos/SP.

Valores: Entre R$ 40,00 e R$ 220,00