Oficina de Unhas Artísticas!

A Prefeitura de Engenheiro Coelho, por meio da Assistência Social, através do CRAS (Centro de Referência da Assistência Social) e do serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, abre as inscrições para a Oficina de Unhas Artísticas. Nesta quarta-feira, dia 10/04, serão disponibilizadas 10 vagas.

Pré-requisitos: Idade mínima de 16 anos e escolaridade mínima: ensino fundamental incompleto. As aulas serão realizadas no CRAS no período da tarde, com carga horária de 21 horas.

A programação da oficina inclui:

• Biossegurança;

• Processos alérgicos: reações adversas a produtos utilizados no exercício da profissão;

• Produtos cosméticos no cuidado e embelezamento das unhas;

• Tendências para decoração de unhas;

• Técnicas para decoração de unhas;

• Noções de precificação de serviços.

Objetivo: O participante aprenderá noções de biossegurança, produtos adequados, tendências de mercado e diversas técnicas para decorar as unhas.

Para realizar a inscrição, as interessadas devem procurar o Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) com os documentos pessoais, na Rua Benedita Neves, 441 – Jardim Eldorado 1, de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e das 13h às 16h. Para mais informações, entre em contato pelo telefone e WhatsApp (19) 3857-9427.

Garanta já sua vaga e venha se tornar uma especialista em unhas artísticas!