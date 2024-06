Operação da Força Tática Desmantela Esquema de Tráfico de Drogas em Mogi Guaçu

Na tarde do dia 27 de junho, uma operação da Força Tática resultou na prisão de cinco indivíduos e na apreensão de uma quantidade significativa de drogas e dinheiro em Mogi Guaçu. A ação ocorreu na rua José Manoel, após uma denúncia de que havia indivíduos suspeitos em cima do telhado de uma residência.

Os indiciados são:

J.V.S., 44 anos

M.S.A., 27 anos

E.A.L., 35 anos (procurado)

E.R.B.S., 40 anos

C.C.M.C., 27 anos

Objetos Apreendidos

R$848,00 em dinheiro

192 eppendorfs de cocaína

25 porções de maconha

53 pedras de crack

3 cadernos de anotações

3 celulares

Operação

A equipe da Força Tática, foi chamada até a rua José Manoel. Segundo a denúncia, indivíduos haviam sido avistados no telhado de uma residência. Com a autorização da solicitante, a equipe entrou nos fundos do imóvel e subiu uma escada que dava acesso ao telhado, onde encontraram dois suspeitos.

Ao perceberem a presença policial, os indivíduos fugiram em direção à rua Divino Bueno de Godoy. Um dos suspeitos, identificado como E., carregava uma pochete preta com 25 porções de maconha. O outro, M., tinha uma bolsa azul contendo 155 eppendorfs de cocaína e R$625,00 em dinheiro. Ambos desceram uma escada de madeira nos fundos de um imóvel que era usado exclusivamente para a venda de drogas e não tinha moradores.

Na fuga, os suspeitos jogaram os objetos que carregavam dentro de uma edícula nos fundos do imóvel, onde foram imediatamente abordados pela polícia. Na edícula, uma mulher identificada como C. tentou pegar as bolsas jogadas pelos suspeitos, mas também foi detida.

Dentro do imóvel na frente, foram encontrados J. e E. J. estava de pé ao lado de E., que contava dinheiro em uma caixa cinza contendo 53 pedras de crack, 37 eppendorfs de cocaína e R$223,00. Ambos foram abordados e detidos.

Prisões e Acusações

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão em flagrante aos cinco indivíduos, que foram informados de seus direitos constitucionais e conduzidos ao Plantão de Polícia Judiciária. O Delegado ratificou a prisão em flagrante delito dos indiciados pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, conforme os artigos 33 e 35 da Lei 11.343. Os suspeitos foram mantidos presos à disposição da justiça.

A operação destacou a importância da colaboração da comunidade com as autoridades, resultando em uma ação eficaz contra o tráfico de drogas na região.