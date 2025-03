Operação Policial em Pedreira: Dois Presos por Tráfico de Drogas após Ação em Estabelecimento Comercial

Na tarde de sexta-feira, dia 28, uma operação policial em Pedreira resultou na prisão de dois indivíduos envolvidos no tráfico de drogas. Durante uma ação de intensificação de abordagens em adegas, policiais militares, ao passarem em frente a um estabelecimento no Jardim Triunfo, avistaram dois homens em atitude suspeita. Um deles, ao perceber a viatura, fugiu para os fundos do local, enquanto o outro permaneceu próximo ao caixa.

Diante da suspeita, os policiais – Cb Belix, Cb Silva, com apoio do 3º Sargento PM Jonh, Cb PM Fernandes, Sd PM Daniel, e GMs Damião e Marco – entraram no estabelecimento e abordaram os suspeitos. Um dos homens confessou que havia corrido para esconder as drogas, apontando o local onde os entorpecentes estavam armazenados.

Durante a revista, foram encontrados 43 pinos de cocaína e R$ 1.481,00 em dinheiro. Os dois indivíduos foram presos e encaminhados ao plantão policial de Jaguariúna, onde ficaram à disposição da Justiça.