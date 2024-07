Orcampi fica com o 3º lugar na classificação geral do Troféu Brasil de Atletismo

Crédito: Divulgação

Equipes tiveram 147 pontos e garantiram lugar no pódio. Competição teve 114 clubes inscritos

A equipe Orcampi de Atletismo brilhou no pódio do 43º Troféu Brasil Interclubes com a conquista do 3º lugar na classificação geral. A Orcampi, pelo 14º ano consecutivo, é top 3, tendo 147 pontos no total, sendo 84 da categoria feminina e 63 da masculina. A competição aconteceu no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro (CTPB), de 27 a 30 de junho, em São Paulo. Foram 114 clubes inscritos e o Pinheiros conquistou o primeiro lugar no pódio.

O trabalho da Orcampi (Organização Funilense de Atletismo) tem parceria com secretaria de Esportes e Lazer, que cede a pista do Cear (Centro Esportivo de Alto Rendimento) para o treinamento dos atletas e futuros atletas (a partir de 6 anos).

“Para Campinas é um privilégio desfrutar da expertise dos profissionais da Orcampi, porque a cidade é referência nas competições de pista e de rua. É muito importante valorizar quem trata o esporte com seriedade e respeito”, disse Fernando Vanin, Secretário de Esportes e Lazer. “Os ótimos resultados e as medalhas garantidas fortalecem cada vez mais a credibilidade construída nestes anos”, completou.

O coordenador da Orcampi, Ricardo D’Angelo, ficou entusiasmado com os resultados: “Foi uma excelente participação, superou as nossas expectativas. Destaque para as duas medalhas de ouro com o Guilherme, nos 400 metros com barreiras, e a Valdileia, no salto em altura. Tivemos uma forte atuação como time e todos competiram de acordo com as suas possibilidades”, declarou.

Os medalhistas

Valdileia Martins – campeã do salto em altura feminino (1.88m)

Francisco Guilherme dos Reis Viana – campeão dos 400 metros com barreiras (50.47)

Tiffani Marinho – 3º lugar nos 400 metros rasos (53.07)

Revezamento 4×400 metros feminino (Marlene,Izabella, Isadora e Tiffani) vice-campeão (3.40.87)

Revezamento 4×100 metros feminino (Tiffani,Isadora, Tania e Paloma) – 3º lugar (46.45)

Revezamento 4×400 metros masculino (Ericles, Bruno,Guilherme Viana e Vitor Hugo) (3.07.46)

Revezamento 4×100 metros misto ( Bruno, Tiffani, Vitor Hugo e Marlene) – campeão (3.19.37)

Atletas top 5 no Troféu Brasil de Atletismo

Vinícius de Carvalho – 4º lugar nos 3 mil metros com obstáculos e 5º lugar nos 5 mil metros

Lidiane Milena Cansian – 4 º lugar no lançamento de disco

Jonathas Filipe da Silva Brito – 4º lugar nos 110 metros com barreiras

Paloma Dias Cardoso – 4º lugar no heptatlo Paloma Dias Cardoso

Ralf Rei Airton de Oliveira – 4º lugar no lançamento de martelo

Marlene Ewellyn dos Santos – 5º lugar nos 400 metros com barreira

Vitor Hugo de Miranda – 5º lugar nos 400 metros rasos

Marcio Soares Teles – 5º lugar nos 400 metros com barreiras

Tania Ferreira da Silva – 5º lugar no salto triplo

Bruno Diego Oliveira do Prado – 5º lugar nos 3 mil metros com obstáculos

Rafaela Torres Gonçalves – 5º lugar no lançamento de dardo.