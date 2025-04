FLAGRANTE: Homem é preso por adulteração de sinal identificador de veículo em Cosmópolis

Um homem foi preso na manhã desta quarta-feira (23), por adulteração de sinal identificador de veículo, durante patrulhamento da Polícia Militar na Avenida da Saudade, em Cosmópolis. A ocorrência foi registrada por volta das 11h30 pela Equipe Alpha do 19º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I), 3ª Companhia.

Os policiais militares, Cabo PM Assis e Soldado PM Ferreira, com apoio da viatura I-19314 composta pelo Cabo PM Brambila e Soldado PM Pachola, avistaram uma motocicleta Honda/CG 150 Titan com indícios de irregularidades no emplacamento. Durante a abordagem ao condutor, identificado como N., nada de ilícito foi encontrado na revista pessoal.

No entanto, ao realizar a busca veicular, os policiais constataram que a placa da motocicleta era de fabricação artesanal e que o número do chassi estava parcialmente suprimido — o que configura crime de adulteração de sinal identificador de veículo, conforme o Código Penal Brasileiro.

Diante dos fatos, o indivíduo foi detido em flagrante e encaminhado ao Distrito Policial de Cosmópolis, onde permanece à disposição da Justiça.

A motocicleta foi apreendida e ficará sob custódia das autoridades para perícia e demais providências legais.

A Polícia Militar reforça a importância da colaboração da população com denúncias e informações que ajudem no combate ao crime, garantindo mais segurança à comunidade.