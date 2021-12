Orquestra Jovem de Artur Nogueira realizará Ensaio Aberto com saxofonista de grupo renomado

Evento acontecerá nesta quarta-feira (01), com entrada gratuita

Em clima das festividades de final de ano, a Orquestra Sinfônica Jovem de Artur Nogueira, da Corporação Musical 24 de Junho, realizará um ensaio aberto com um convidado pra lá de especial, nesta quarta-feira (01).

O evento será na Sede Social do Clube Floresta, no Centro, às 20h, e contará com a participação do solista Gilberto Pontes, integrante e sócio fundador da Spok Frevo – orquestra eleita como o melhor grupo musical da música brasileira em 2014. O evento terá entrada gratuita e ficará sob a regência do maestro Ricardo Michelino.

Spok Frevo e Gilberto Pontes

Fundada em Recife, em 2001, de experiências que remetem ao fim da década de noventa, sob a regência do Maestro Spok e de Gilberto Pontes, ambos saxofonistas e diretores musicais da orquestra, a Spok Frevo é formada por 17 músicos recifenses e apresenta músicas vibrantes, se inspirando no legado jazzístico fundamental: o improviso.

Assessoria Artur Nogueira