Os Geraldos leva show cênico-musical para a Concha Acústica no sábado, 14 de outubro

Crédito: Divulgação

Espetáculo infantil “Músicas em Pararatimbum” é gratuito e traz ritmos brasileiros, como samba, maracatu e baião. Músicas executadas ao vivo são parte de peça que está em montagem pelo grupo

O grupo de teatro Os Geraldos apresenta o show cênico-musical “Músicas em Pararatimbum”, no dia 14 de outubro, sábado, às 18 horas, na Concha Acústica do Taquaral. O espetáculo é formado por canções executadas ao vivo por um elenco de 12 atores, que canta e toca uma trilha sonora baseada, principalmente, em ritmos brasileiros, como samba, maracatu e baião. Entrada gratuita.

As “Músicas em Pararatimbum”, em sua maioria, são compostas por Everton Gennari, ator, cantor e diretor musical do evento. As criações fazem parte do espetáculo “Pararatimbum – um Reino pela Música”, mais nova criação do grupo Os Geraldos, em fase final de montagem.

Ainda sem data oficial de estreia, “Músicas em Pararatimbum”, cuja primeira versão o público poderá conhecer no domingo, nasce de um antigo desejo do grupo de formar uma banda musical, apresentando músicas entremeadas por intervenções cênicas.

Além desse trabalho com o canto cênico, que é um estudo do grupo e do diretor musical desde montagens anteriores, o espetáculo orquestra o uso de instrumentos populares e tradicionais, como sanfona, piano, violão, violino, violoncelo e saxofone, e instrumentos percussivos criados com materiais reutilizáveis, como baldes, tonéis, sacolas e latas. De maneira lúdica, esse encontro de instrumentos toca no tema da sustentabilidade, por meio do reuso de objetos inusitados, mesmo aqueles que a sociedade descarta como lixo.

Sobre “Pararatimbum – Um Reino pela Música”

Trata-se de um espetáculo musical infantil que presta uma homenagem à música brasileira, e tem direção de Douglas Novais, co-fundador do grupo, e texto original de Everton Gennari. Sua estreia ocorrerá em novembro, primeiramente, apenas para os alunos da rede pública de Campinas, havendo a estreia para o público em geral em dezembro deste ano.

O espetáculo conta a história de uma princesa que não gostava de música e, por isso, decide proibir qualquer tipo de som em seu reinado. Sem música, o reino mergulha em profunda tristeza e seu pai adoece. Arrependida do que fez, a princesa busca ajuda no vilarejo encantado de “Pararatimbum”, onde precisará enfrentar vários desafios para amadurecer e salvar seu reino

Sobre o grupo

Os Geraldos tem sede em Campinas desde 2008 e atua em três frentes de trabalho: Criação Artística, ao criar e manter em circulação seus espetáculos; Projetos Formativos, ao oferecer cursos sobre a arte do ator e gestão cultural, a partir da prática do grupo e de pesquisas de mestrado e doutorado de seus integrantes; e Territórios Culturais, ao instituir espaços que possam sediar, para além das atividades do grupo, outros eventos artísticos, como ocorre em sua atual sede, o Teatro de Arte e Ofício (TAO), um dos mais importantes espaços culturais de Campinas.

O grupo já circulou por mais de 80 municípios, de três países e de dez estados brasileiros, e foi indicado ao Prêmio Governador do Estado de Territórios Culturais (2017), além de receber mais de 40 prêmios, em festivais nacionais e internacionais.

Serviço:

Espetáculo “Músicas em Pararatimbum”

Dia: 14 de outubro (sábado)

Horário: às 18 horas

Local: na Concha Acústica do Taquaral

Endereço: avenida Dr. Heitor Penteado, portão 2 do Parque Portugal/Lagoa do Taquaral

Entrada gratuita