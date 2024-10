Palestra em Jaguariúna: Especialista ensina estratégias para potencializar vendas

Se você sente que ainda falta algo para atingir todo o potencial de vendas da sua empresa essa palestra é o que você precisa. Carla Vidiri, especialista em Vendas Consultivas e Marketing Estratégico, vai revelar as estratégias práticas e aplicáveis que transformam negócios durante palestra “Domine as VENDAS: A chave para seu negócio crescer”, no dia 17 de outubro (quinta), a partir das 18h, no Ok Coworking, em Jaguariúna.

“Chega de adivinhar como vender mais – aqui, você vai aprender a dominar suas vendas, criando conexão real com seus clientes e aumentando seus resultados de forma consistente”, garante.

Na palestra serão abordados tópico como: Conheça profundamente seu cliente; Ofereça soluções; Domine a negociação e feche a venda.

SERVIÇO

OK Coworking

Rua Mato Grosso, 142 Bairro Frazatto

Jaguariúna-SP

Inscrições:

https://www.sympla.com.br/evento/domine-as-vendas-a-chave-para-seu-negocio-crescer/2650891?referrer=linktr.ee