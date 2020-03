PALESTRA GRATUITA DISCUTIRÁ A OBRIGATORIEDADE DE ESCOLAS TEREM PROFISSIONAIS DE PRIMEIROS SOCORROS

A Lei Lucas que obriga as instituições de ensino a terem profissionais especializados em primeiros socorros será tema de evento que acontecerá dia 19 na Câmara Municipal de Jaguariúna. O evento gratuito será realizado às 19h, com o apoio do Grupo de Treinamento Segurança Empresarial, IPEEA e CREA-SP.

A palestra será ministrada por Ricardo Bergonzi, técnico em segurança do trabalho, alpinista industrial, mergulhador resgatista e bombeiro industrial.

As inscrições podem ser feitas pelo e-mail secretaria.aeaajaguariuna@gmail.com ou telefone (19) 3244-1476.

A entrada é gratuita. Pede-se a doação de 1kg de alimento não perecível que será doado a uma instituição de caridade da cidade.

O Auditório da Câmara Municipal de Jaguariúna fica na rua Coronel Amâncio Bueno, número 446, Centro.

LEI LUCAS

A lei federal, nº 13.722, de 4 de outubro de 2018, obriga as escolas, públicas e privadas, de educação infantil e básica a fazerem curso de capacitação de professores e funcionários em noções básicas de primeiros socorros. Isso vale também para estabelecimentos de recreação infantil.

A obrigatoriedade passou a valer depois que em setembro de 2017 o menino Lucas Begalli Zamora, de 10 anos, morreu ao se engasgar com um lanche durante um passeio escolar. O caso aconteceu em Campinas.

Reportagem: Lícia Mangiavacchi

Foto: Divulgação