Parque Dom Pedro exibe “Divertida Mente 2” em sessão adaptada para crianças com distúrbios sensoriais

Desenvolvida para o público neurodiverso, Sessão Azul acontece neste sábado, 29, e todos pagam meia-entrada

O Parque Dom Pedro realiza neste sábado, 29, mais uma edição da Sessão Azul, quando a sala de cinema é adaptada para receber crianças com distúrbios sensoriais diversos. Neste mês, o filme escolhido pelo público foi “Divertida Mente 2”. Na Sessão Azul, todos pagam meia-entrada e os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do Kinoplex ou pelo site Ingresso.com.

Durante a sessão, a sala fica com as luzes adaptadas, o som mais baixo e a plateia pode se movimentar à vontade durante toda a exibição, além de contar com profissionais especializados que dão suporte e orientação para as famílias participantes. Também não há exibição de trailers comerciais. A escolha do filme é feita uma semana antes da data de exibição, por meio de enquete no site do projeto.

“A Sessão Azul faz parte do calendário de ações do Parque Dom Pedro desde 2017, fomos os pioneiros a trazer para Campinas esse projeto inclusivo, garantindo o acesso à cultura. Buscamos promover uma sociedade mais inclusiva, igualitária e justa, criando momentos incríveis e de diversão para todos”, afirma Taís Tavares, gerente de marketing do Parque Dom Pedro, administrado pela ALLOS – a maior e mais inovadora plataforma de serviços, entretenimento, lifestyle e compras da América Latina.

Além de promover eventos inclusivos, o Parque Dom Pedro possui diversas facilidades para as famílias que necessitam de atendimento especial. O shopping tem 12 vagas de estacionamento exclusivas para pessoas com TEA, sendo duas em cada entrada. Além disso, oferece empréstimo de abafadores de ruídos para pessoas com neurodivergência e que se sentem sensíveis em locais com um nível elevado de barulhos e ruídos. O empreendimento conta, também, com o Espaço Família, ambiente com salas que podem ser utilizadas caso a criança precise de um local mais calmo.

“Divertida Mente 2”

Após estrear nos Estados Unidos com uma arrecadação de 154,2 milhões de dólares no primeiro final de semana, a segunda maior bilheteria da história dos filmes da Pixar, “Divertida Mente 2” chegou ao Brasil no último dia 20. A animação é da mesma roteirista do premiado Divertida Mente (2015) vencedor do Oscar e Globo de Ouro 2016 de Melhor Animação.

A história se passa dentro da cabeça de Riley, que agora se encontra mais velha, chegando à adolescência. Com ela, como era de se esperar, novas emoções vão aflorar no cérebro da jovem. É quando os operários chegam para bagunçar o painel de controle da mente dela para deixar a equipe de emoções primárias enlouquecida com as novas emoções que estão para chegar, como Ansiedade, Inveja, Tédio e Vergonha.

Parque Consciente

As ações ambientais, sociais, de incentivo à educação, ao esporte e bem-estar desenvolvidas pelo Parque Dom Pedro fazem parte da política do empreendimento em ESG, sigla em inglês para Environmental, Social and Governance — em português, Ambiental, Social e Governança. Anualmente, o Parque Dom Pedro desenvolve ações diversas que impactam positivamente o futuro da comunidade ao seu entorno, sendo reconhecido, nacional e internacionalmente, como referência em práticas sustentáveis no setor de varejo.

Todas essas ações são identificadas com o selo Parque Consciente, criado para que o público possa reconhecer as iniciativas do shopping nesta área. Pelo trabalho desenvolvido ao longo dos anos, o empreendimento recebeu, em 2023, o selo “Empresa Amiga da Primeira Infância”, concedido pela Prefeitura de Campinas. Além disso, já foi premiado diversas vezes pela Abrasce (Associação Brasileira de Shoppings Centers) pelas práticas ambientais.

Serviço Sessão Azul – Parque Dom Pedro

Quando: 29/06 (sábado)

Horário: 13h

Filme: Divertida Mente 2 (dublado)

Local: Kinoplex Dom Pedro (Praça de Alimentação)

Endereço: Av. Guilherme Campos, 500 – Jardim Santa Genebra – Campinas (SP)

Ingressos: Bilheteria do Kinoplex e Ingresso.com (meia-entrada para todos)

