Jorge Lima, Secretário Estadual de Desenvolvimento participa de Reunião de Coalizão Empresarial em Pedreira

A Prefeitura de Pedreira, representada por sua Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, promoveram na segunda-feira, 28 de abril, a Reunião da Coalizão Empresarial de Pedreira, contando com a participação especial do Secretário Estadual de Desenvolvimento Econômico Jorge Lima.

O Prefeito Fábio Polidoro recepcionou os convidados, entre eles empresários de Pedreira e demais cidades do Circuito das Água e Região Metropolitana de Campinas, representantes de entidades, instituições e órgãos do Governo do Estado, além dos prefeitos Cláudio José Schooder (Leitinho) de Nova Odessa, Davi Neto de Jaguariúna e Zezé Gomes de Hortolândia. “Meus agradecimentos a todos pela presença nesta importante reunião com o Secretário Estadual Jorge Lima, onde conhecemos em detalhes os programas desenvolvidos na área pelo Governo do Estado e as oportunidades geradas com a oferta de mercado para parcerias e criação de novas empresas”, destacou na ocasião o Prefeito de Pedreira.

Formado em Engenharia Mecânica pela PUC de Minas Gerais, Jorge Lima atua desde 1995 como CEO de grandes empresas em diferentes segmentos, entre elas: Semco Johnson Controls, SMV (Facilites), Semco Serviços Integrados (holding com negócios nos segmentos de RH, BPO, tecnologia, serviços financeiros e alavancagem de negócios), ISS Service Systems, AGV Logística, BRF Latam, JSL Logística e Semco Partners (holding com negócios nos segmentos de educação, hotel, real estate, consultoria, construção, energia e serviços financeiros), Sudecap e Vale. Em 2022, foi Secretário de Desenvolvimento da Indústria, Comércio e Serviços do Ministério da Economia. Atualmente, é sócio e vice-presidente de estratégias e negócios do Grupo H, Presidente do Conselho Internacional do Brasil Export e membro de conselhos de empresas.

Durante a reunião o Secretário de Desenvolvimento do Estado de São Paulo reforçou o compromisso das entidades e do poder público com o desenvolvimento regional e a importância da parceria entre Estado, Municípios, Setor Produtivo e Sociedade Civil para a concretização de importantes propostas para a economia da região.

Jorge Lima apresentou alguns pontos que fazem de São Paulo uma potência, destacando a malha rodoviária, o porto de Santos e a posição geográfica do Estado que, por suas distâncias entre as cidades, facilita fazer um desenho de integração e de desenvolvimento regional. “Se fôssemos um país, seríamos a 21ª economia do mundo e a terceira na América Latina. Ninguém tem a logística que nós temos, garanto a vocês que, dos 168 países, só 33 tem logística igual a de São Paulo”.

Sobre as ações da Secretaria de Desenvolvimento Econômico em prol do empreendedorismo, Jorge Lima falou sobre o Facilita SP, lançado em setembro do ano passado. Ele simplifica os procedimentos de licenciamento para exercício de 900 atividades econômicas no Estado de São Paulo no processo de obtenção das licenças e alvarás de funcionamento. “Nós vamos mexer com 6,5 milhões de empresas do Estado, esse é o maior programa de desburocratização da história de São Paulo, e será líder no Brasil”.

Lima abordou as mudanças realizadas na Desenvolve SP, agência de fomento do Governo do Estado de São Paulo e vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Atualmente estamos focados em vertentes, sejam elas regionais, estratégicas, dentro de um negócio, e de público”, disse. “Hoje temos linhas de crédito para mulheres, construção, deficiente físico e negros. Além disso, ele declarou que está em análise uma linha de crédito para mulheres vítimas de violência doméstica. “O intuito é financiar uma qualificação profissional ou a abertura de um negócio para aquela mulher vítima de agressão do companheiro”.

O Secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, acompanhado do Prefeito Fábio Polidoro, encerrou sua visita a Pedreira, visitando as obras de construção da Barragem. “Atendendo solicitação do Governador Tarcísio de Freitas pude conhecer os detalhes deste grandioso projeto que irá beneficiar vários municípios da região e estaremos estudando e apresentado propostas que colaborem com o desenvolvimento nesta área”, concluiu Jorge Lima agradecendo a recepção do Prefeito Fábio Polidoro e de toda a equipe da Administração Municipal.