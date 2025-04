Sebrae-SP leva pequenos produtores da região de Campinas para a 30ª Agrishow

Iniciativa contempla nove ônibus gratuitos em sete cidades da região para fomentar o acesso à inovação e às oportunidades no agronegócio

O Sebrae-SP promove uma série de missões gratuitas para levar mais de 350 pequenos produtores da região de Campinas à 30ª edição da Agrishow, uma das maiores feiras de tecnologia agrícola do Brasil, que será realizada em Ribeirão Preto entre os dias 28 de abril e 2 de maio.

Ao todo, nove ônibus sairão das cidades de Artur Nogueira, Campinas, Conchal, Cosmópolis, Monte Mor, Valinhos e Vinhedo. A iniciativa faz parte das ações do Sebrae-SP para fomentar o agronegócio regional, proporcionar acesso à inovação e fortalecer a agricultura familiar. A Agrishow reúne expositores e visitantes de todo o país e do exterior, apresentando inovações tecnológicas em máquinas, implementos, soluções para irrigação, agricultura de precisão e muito mais. O acesso ao evento por meio das missões do Sebrae-SP é gratuito para os produtores selecionados.

De acordo com Nilcio Freitas, gerente regional do Sebrae-SP em Campinas, a iniciativa busca ampliar a visão de mercado dos pequenos negócios rurais. “Visitar a Agrishow é uma oportunidade única para os produtores conhecerem as novidades em tecnologia, ampliarem sua rede de contatos e trocarem experiências com empreendedores de diversas regiões. O Sebrae-SP acredita no potencial da agricultura familiar e está comprometido em criar pontes para o crescimento desses negócios”, destaca.

Produtores com grandes expectativas

Suzi Paula Beato Tosa, da Delícias do Sítio Suzi — empresa de alimentação e agricultura familiar em Monte Mor — é uma das produtoras da região de Campinas que participará da Agrishow 2025 em uma das missões do Sebrae-SP. “Estamos com uma grande expectativa. Queremos aproveitar essa oportunidade para formar novas parcerias, ampliar nosso cultivo de frutas e buscar opções de maquinários. Eventos como esse sempre trazem algo que pode agregar valor para a propriedade e para o negócio.” Suzi destaca ainda a importância do apoio do Sebrae-SP. “Pequenos negócios também podem estar em grandes eventos e acessar conhecimentos que ajudam a empresa a crescer. Esse suporte faz diferença e nos dá força para mostrar aos nossos filhos que vale a pena seguir no campo e dar continuidade ao trabalho que começamos.”

Aparecido Antônio de Oliveira, pequeno produtor do Sítio Barreiro, de Artur Nogueira, está muito feliz e com grande expectativa para a Agrishow 2025. “A missão do Sebrae-SP, sem dúvida, nos possibilita a visita a um dos maiores eventos do agronegócio da América Latina, junto a esse evento temos todas as novidades em todos os segmentos grandes agricultores e agricultura familiar. É um grande evento social: vamos passar o dia com amigos agricultores que moram na mesma região, mas, devido ao nosso dia a dia corrido, não temos muito tempo de conversar, trocar experiências. Estou realmente muito animado!” O produtor finaliza que está em busca de conhecer novas tecnologias para implementar na sua propriedade e conhecer as novidades em maquinários agrícolas.