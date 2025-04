PARQUE SERRA DOURADA RECEBE ‘DESENVOLVE NOS BAIRROS’ E ‘JAGUARIÚNA SOLIDÁRIA’ NESTA SEXTA

O Parque Serra Dourada será palco de mais uma edição do projeto Desenvolve nos Bairros, nesta sexta-feira, dia 25 de abril, das 9h às 13h. Criada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Agronegócios da Prefeitura de Jaguariúna, a ação leva diversos serviços do Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), como vagas de emprego e orientação profissional, e do Banco do Povo, que oferece linhas de crédito especiais.

Nesta edição também haverá a presença da equipe do programa Jaguariúna Solidária, do Fundo Social de Solidariedade de Jaguariúna, com doações de roupas, e da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, com serviços do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e Cadastro Único.

Para os trabalhadores, serão oferecidos os seguintes serviços: vagas de emprego, orientação profissional, elaboração e impressão de currículos e orientação sobre carteira de trabalho. Para os empreendedores, serão oferecidos empréstimos facilitados.

Os interessados devem comparecer ao local munidos de documentos pessoais (RG, CPF, Carteira de Trabalho e Cartão Cidadão).