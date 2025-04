Operação Estiagem reforça prevenção de incêndios durante o período de estiagem

No período entre 1° de maio e 30 de setembro, a Defesa Civil de Mogi Guaçu vai realizar a Operação Estiagem, juntamente com a Operação São Paulo sem Fogo do Governo do Estado. A ação, que acontece todos os anos sempre nesse período, trata-se de uma prevenção de incêndios e outras ocorrências relacionadas a baixa umidade do ar tanto em áreas urbanas quanto nas rurais.

O trabalho será executado pela Secretaria Municipal de Segurança por meio Defasa Civil, além do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (SAMAE). O reforço nas atividades é decorrente da chegada do outono e do período de seca, que elevam o risco de incêndios, sobretudo, em áreas de vegetação, além de prevenir desastres naturais ou provocados pelo homem, minimizar danos, socorrer e assistir populações atingidas e reabilitar e recuperar áreas deterioradas.

As ações preventivas incluem monitorar imóveis interditados nos últimos quatro anos, áreas públicas, patrimônios públicos e privados, áreas de proteção ambiental, cultural e históricas sujeitas a fogo, áreas de proteção ambiental, reservas naturais, fragmentos de mata e florestas e lotes urbanos com cobertura vegetal.

“A operação é baseada em fortalecer a gestão e investir na redução do risco de desastres e aumentar os preparativos para casos de desastre com o objetivo de dar uma resposta eficaz de recuperação, reabilitação e reconstrução necessárias”, falou diretor da Defesa Civil, Carmelito Osorio Silveira.

Dicas para enfrentar a estiagem

Hidrate-se

Use soro fisiológico nos olhos e narinas

Alimente-se bem, priorizando frutas e verduras que contenham vitamina C Evite objetos que acumulam poeira, como tapetes, cortinas, pelúcias

Evite fazer exercícios físicos quando o ar estiver muito seco

Economize água e energia elétrica

Não faça queimada para limpeza de terreno ou destruição de lixo. Faça sempre o descarte no lugar indicado pela prefeitura da sua cidade

Não jogue cigarros ou fósforos acesos às margens de ruas e rodovias

Não solte balões. A prática pode provocar acidentes aéreos, incêndios e é crime ambiental.